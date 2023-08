Doce ofertas para realizar as obras na senda Pontevedra-Marín e transformar a PO-546 en Estribela

PO-546, en Estribela © PontevedraViva Rafa Domínguez, Miguel Anxo Fernández Lores e Ethel Vázquez en Estribela © Xunta de Galicia - Arquivo

A Xunta de Galicia recibiu doce ofertas por parte de diferentes empresas para acometer as obras da senda na estrada PO-546 entre Pontevedra e Marín.

Trátase dun investimento de máis de 405.000 euros e esta segunda fase completará a transformación integral do tramo urbano de Estribela. O prazo de execución previsto para realizar estas obras é dun ano.

A segunda fase comeza no punto quilométrico 4+890, ao final da primeira fase que se executa actualmente, e finaliza no límite municipal.

A obra centrarase en remodelar a sección transversal da rúa actual. Amplíanse os anchos das beirarrúas cunha calzada dun ancho de 3,10 metros na zona cun só carril; e un ancho de 6,20 metros na zona con dous carrís, con espazo de aparcamento e carga e descarga.

As beirarrúas, segundo figura no proxecto, ofrecerán dous metros de ancho sempre que sexa posible segundo o terreo, formadas por placas de pedra granítica. Os pasos de peóns contarán con pavimento podotáctil nos extremos para facilitar o acceso de persoas con dificultades visuais.

Está previsto incluír nova iluminación e repoñer a sinalización actual e o balizamento da zona onde se realizarán as obras. Tamén se instalarán nova rede de sumidoiros.

Esta senda fomentará a mobilidade peonil-ciclista conectando o núcelo de Marín coa cidade de Pontevedra. Esta segunda fase súmase á actuación, co proxecto xa aprobado, entre Mollavao e Vos Praceres, que se complementan coa parte xa executada no tramo urbano de Marín e coa primeira fase de acondicionamento de Estribela, ademais do proxecto para finalizar os tramos urbanos de Marín.

O investimento total da Xunta alcanza case os dez millóns de euros nun proxecto que conta con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resilencia Next Generation UE.