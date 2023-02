O xeneral Alfonso Pardo de Santayana, regreso á casa cos máximos galóns e o reto de que a Brilat "siga sendo magnífica"

Toma de posesión do Xeneral de Brigada Alfonso Pardo de Santayana como novo xefe da Brilat © Mónica Patxot

Alfonso Pardo de Santayana Galbis é xa oficialmente novo xeneral da Brigada Galicia VII, Brilat. Este luns tomou posesión do seu novo cargo no transcurso dunha cerimonia militar na base General Morillo na que se comprometeu a "facer o necesario para que esta Brigada siga sendo a magnífica Unidade que é".

A parada militar, na que desfilaron 1.500 militares das bases da Brilat en Pontevedra, Asturias e Valladolid, contou coa presenza de múltiples autoridades militares e civís, entre elas, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; ou os alcaldes de Pontevedra, Marín e Ponte Caldelas, Miguel Anxo Fernández Lores, María Ramallo e Andrés Diaz.

O xeneral de División José Manuel Vivas Urieta, xefe da División Castillejos na que se integra a Brilat, presidiu o acto, polo que a Brilat cambia formalmente de responsable tras o ascenso do xefe da Brigada durante os tres últimos anos, Luís Cortés Delgado.

O novo responsable explicou, a preguntas da prensa unha vez finalizada a parada militar, que sente "moitísima ilusión e emoción" pola nova etapa que agora encara, que supón volver "ao que eu considero a miña casa, a Brilat", unha Brigada na que xa estivo destinado como Xefe de Intelixencia do Batallón Zamora do Rexemento de Infantería Isabel a Católica 29 e como coronel ao mando do Rexemento de Infantería Príncipe 3 de Asturias.

"Síntome da Brilat e volver éncheme de orgullo e tamén de responsabilidade porque son consciente da responsabilidade que asumo e do traballo que require que esta unidade siga sendo a gran unidade que é", sinalou aos medios.

Previamente, durante o seu primeiro discurso como máximo responsable da unidade, insistiu en que a Brilat "gañouse con suor ser considerada unha das mellores unidades do noso Exército" e iso "débese, sen dúbida, ao gran labor dos seus homes e mulleres en cantas misións e escenarios actúa".

Tras agradecer ao ao xeneral Cortés o "extraordinario nivel de preparación alcanzado" pola Brilat durante os seus tres anos á fronte, avanzou que a súa visión e liderado sinalaron o rumbo que me propón seguir.

Nesta nova etapa, pide aos militares da Brilat "lealdade, esixencia e ilusión" e destaca que na "contorna operativa actual dinámica e complexa" necesítanse "visión e iniciativa".

O seu gran reto a partir de agora será que a Brigada estea "preparada e disposta para ser empregada nas ocasións que España requira de nós", algo "impredicible". Dado que "estar preparado non se improvisa", aposta pola preparación a todos os niveis no novo ciclo trianual de preparación que acaban de inaugurar.

Recoñece que o actual contexto internacional inestable "aféctanos porque a complexidade das operacións actuais, que cambian moi rápido e sorprendéndonos constantemente fai que teñamos que ser máis listos, máis capaces, ter máis visión de conxunto".

O xeneral aposta por "aproveitar o talento da xente" e reflexiona sobre o feito de que "así como en períodos de máis estabilidade as cousas están bastante claras, en períodos máis inestables como este, o que tes que ser é moi flexible, ir adaptándote rapidamente ao que ven, ler moito, estudar moito, saber moito o que ocorre e ir un pouco por diante porque senón te sorprendee".

Alfonso Pardo de Santayana Galbis procede dunha familia de raíces cántabras e longa tradición militar e este luns, coincidindo co aniversario da fundación da Academia Xeral Militar, quixo acordarse da súa nai, Concepción Galbis, descendente do Xeneral Galbis, fundador da primeira época desa Academia.

O seu primeiro discurso incluíu un repaso polos datos básicos da súa biografía. De 58 anos, 36 deles na milicia, está casado desde hai 29 anos e ten 8 fillos e catro netos. Tres do seu fillos seguen a tradición militar familiar e un cuarto está encamiñado a iso. Ademais, insistiu en que "o que máis me define como persoa, é que son fillo da Igrexa católica".