Un ferido nunha colisión frontal entre dous coches en Combarro

Accidente na Avenida de Chancelas, en Combarro © Concello de Poio

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado este martes en Combarro.

Segundo informou a Policía Local de Poio, o sinistro produciuse sobre as 16 horas na estrada PO-308, no tramo denominado como Avenida de Chancelas.

A Policía Local asegura que o accidente consistiu nunha colisión frontal entre dous turismos, afectando a outro vehículo estacionado "co resultado de polo menos un ferido e danos materiais".

Ata o lugar do accidente tamén acudiron efectivos do Grupo de Emerxencias de Sanxenxo, unha ambulancia do 061 e a Garda Civil de Tráfico que se fixo cargo da investigación ao ser un tramo da súa competencia.

ALCOHOLEMIA

Por outra banda, a Policía Local de Poio tamén informou dunha incidencia ocorrida este martes ás 8 da mañá cando os axentes municipais deron o alto a un vehículo que circulaba pola PO-308, no tramo denominado como avenida de Andurique, en dirección a Sanxenxo emitindo un escintileo coas luces dianteiras que non está permitido.

Unha vez detido o coche, os policías someteron ao condutor a un test de alcoholemia, dando un positivo de 0,64 miligramos de alcol por litro de aire expirado o que, de confirmarse, supoñerá o pago dun mil euros e a perda de seis puntos do carné de conducir.