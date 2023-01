As Rías Baixas revalidan os seus sendeiros azuis con Sanxenxo como líder estatal

Sendeiro do litoral, en Bueu © Concello de Bueu Roteiro de Cabicastro, en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Sendeiro máxico da Lanzada © Concello de Sanxenxo

O próximo 24 de febreiro celebrarase en Santiago de Compostela o acto de entrega de Bandeiras de Sendeiros Azuis no que os concellos das Rías Baixas que xa tiñan estes distintivos revalidarán as súas insignias.

Sanxenxo mantén o liderado no número sendeiros con esta certificación de España ao contar con algo máis de 30 quilómetros con este distintivo en sete roteiros. O de Sanxenxo-Portonovo (8,61 km), Canelas-Punta Cabicastro (3,35 km), Montalvo-Major (6,45 km), o carreiro máxico da Lanzada (3,03 km), o Carreiro Litoral Areas-Punta Festiñanzo (1,5 km), o de Paxariñas e Montalvo (3,35 km) e o de Aldariz (6,3 km).

O Concello de Sanxenxo márcase novos retos e quere seguir ampliando esta cifra de sendeiros co do Roteiro de Dorrón, unha vez que estea concluída.

O Concello de Bueu vén de ser recoñecido con dous galardóns na campaña de Sendeiros Azuis 2023. O municipio bueués renova o distintivo azul para o Sendeiro de Cabo Udra, e acádao por primeira vez para o Sendeiro do Litoral.

Tamén A Illa de Arousa tamén vén de renovar o distintivo de Sendeiro Azul para a "Senda Perimetral Bao-Xestelas", un galardón que luce desde o ano 2010. Esta senda, que comeza no O Bao e continúa ata o parque natural de O Carreirón, zona de migración de aves, ten unha lonxitude de 2.446 metros e unha dificultade baixa para percorrela, cun tempo estimado para facelo de 45 minutos.

Un xurado de máis de 20 profesionais e expertos nacionais e internacionais encargáronse de verificar os criterios para a concesión dos distintivos.

O programa de Sendeiros azuis pertence á Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC) co apoio dá Fundación Biodiversidade e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e traballa por un turismo responsable, saudable e informado para lograr o desenvolvemento sostible e responder os retos climáticos actuais.