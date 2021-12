Investigan a aparición dunha mancha de gasóleo no Lérez

Vertedura de gasóleo no Lérez © PontevedraViva Vertedura de gasóleo no Lérez © PontevedraViva

Unha mancha de gasóleo que apareceu no río Lérez, á altura do mercado de abastos, está a ser investigada polas autoridades municipais.

Foi localizada arredor das 11.40 da mañá pola Policía Local que se trasladou ao lugar xunto a técnicos da empresa concesionaria do servizo da auga, Viaqua, en resposta ao aviso dos veciños que alertaban un forte cheiro a gasóleo na zona.

Os técnicos revisaron toda a rede de pluviais en busca da orixe do gasóleo. Seguiron o rastro ata o entorno da zona da igrexa da Peregrina, onde se perdían as evidencias.

Se ben non se puido coñecer a orixe da vertedura, os técnicos concluíron que se tratou de pouca cantidade.

Tendo en conta experiencias anteriores, todo apunta a que a orixe da vertedura pode estar na limpeza ou fuga dunha caldeira, de particulares ou de comunidades de veciños, que nestas datas proceden ás limpezas das súas caldeiras de calefacción.

A empresa concesionaria tamén revisou a rede de saneamento por se existiran verteduras nesta e tivese algunha influencia na EDAR, pero non atopou ningún rastro de gasóleo nesta rede.

Ademais de investigar a orixe da vertedura, Viaqua tratou de minimizala pero as fortes choivas fixeron que chegase rapidamente á ría e, se ben se desprazaron medios de limpeza, non foi posible realizar a limpeza do mesmo.

Na actualidade a mancha de gasóleo está á altura da ponte da Barca.