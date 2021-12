Identificados os autores dunha fraude que retiraron 10.170 euros dunha conta a través do sistema SIM swapping

Tarxeta SIM CC BY-NC-SA Asako

Axentes da Policía Nacional da comisaría de Vilagarcía de Arousa lograban identificar os autores dunha estafa cometida a través do método SIM swapping.

Segundo indican desde a Comisaría, as investigacións iniciábanse ante a denuncia do afectado que comprobou que realizaran transferencias por un total de 10.170 euros, en dous cargos, a través da súa banca electrónica, despois de sufrir problemas coa súa liña telefónica.

O método empregado para esta fraude consiste, en primeiro lugar, en apoderarse das claves de acceso á banca en liña da vítima utilizando o phishing, isto é, a través de envíos masivos de correos electrónicos que simulan ser emitidos pola entidade bancaria, a persoa defraudada termina facilitando os seus datos.

Actualmente, os delincuentes teñen que introducir crávelas pero tamén precisan dun código OTP (One Time Passport), que a entidade bancaria envía en exclusiva ao teléfono do cliente. E neste punto, chega a segunda parte da operación dos estafadores realizando un duplicado da tarxeta SIM no teléfono, o que se denomina SIM swapping.

No momento en que os delincuentes teñen ambos os elementos xa dispoñen de control da liña telefónica da vítima para acceder sen problemas aos seus datos bancarios e poder realizar transferencias. O diñeiro estafado termina en contas correntes controladas e a nome de persoas que exercen de "muleros bancarios" a cambio dunha comisión.

Neste caso, os investigadores localizaron en Vigo a tenda na que se realizou a duplicidade da tarxeta SIM e localizouse o destino do titular da conta bancaria que foi identificado polos axentes da comisaría de Vilagarcía de Arousa, así como ao titular do teléfono e ao encartado nas transferencias bancarias.

ESTRUTURA CRIMINAL

Nestes caso, a banda de estafadores intégrase por diversos niveis dentro da organización. Cada un desempeña un papel para lograr o seu labor. Neste caso hai falsificadores, muleros e aqueles que contratan a todo o equipo, ademais de organizadores que evaden os beneficios fóra de España.

Para duplicar a tarxeta SIM enganan aos empregados dunha tenda de telefonía mediante falsificacións de documentos oficiais. Suplantan a identidade da vítima e logran unha copia da tarxeta do seu teléfono móbil. Con este sistema, reciben as mensaxes do banco coas claves necesarias para autorizar as transaccións monetarias que, previamente, eles realizaron no seu beneficio, a través da aplicación ou da web da entidade bancaria da vítima.

CONSELLOS DA POLICÍA NACIONAL

A primeira norma que aconsella a Policía Nacional é que nunca se faciliten as claves secretas nin datos persoais a través de ningunha canle. As entidades financeiras poden comunicarse cos seus clientes no caso de que precisen unha verificación dos datos pero, en ningún caso, solicitarán claves secretas, datos bancarios nin firmas de retrocesións de operacións.

Ante a dúbida sobre a autenticidade da chamada, a Policía aconsella colgar e que a persoa inicie unha nova comunicación co banco a través do número de contacto habitual. En canto aos SMS ou correos electrónicos que se reciben, é necesario prestar atención ás ligazóns que poidan incluír, xa que nos casos de fraude nunca redirixe á páxina oficial da entidade bancaria.

Alertan tamén de que os SMS habitualmente conteñen faltas de ortografía ou frases sen sentido. Tamén recomendan non realizar trámites bancarios en liña ou calquera outro servizo que requira intercambio de información privada nunha rede wifi pública.

Lembran que en caso de recibir un SMS destas características nunca se debe facilitar datos nin clicar nas ligazóns con descargas de arquivos adxuntos. O mellor nestes casos é eliminalo e, en caso de dúbida, contactar directamente co servizo de atención ao cliente da entidade bancaria.