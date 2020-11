Sen aglomeracións nos cemiterios: visitas escasas e breves e flores desde hai días nos panteóns

Cemiterio de San Amaro no Día de todos os Santos 2021 © Cristina Saiz Cemiterio de San Amaro no Día de todos os Santos 2021 © Cristina Saiz

Tanto a conmemoración do día de Todos os Santos o 1 de novembro como, en xeral, o día de Defuntos o día 2 e os días previos a ambas as datas adoita deixar cada ano imaxes moi similares nos cemiterios da comarca, todas elas marcadas por unha masiva asistencia da poboación aos camposantos para levar flores e visitar as tumbas dos seus defuntos. Este ano, con todo, a pandemia da covid-19 e as actuais restricións de mobilidade e reunión cambiaron por completo as escenas habituais.

Xa durante a xornada do sábado os cemiterios estiveron máis baleiros do habitual e este domingo constatouse que este 2020 non é un ano de aglomeracións. En xeral, a cidadanía fixo caso ás chamadas das autoridades para que acudisen aos cemiterios esta fin de semana con prudencia e optando polas distancias.

Todos os municipios estableceron nos cemiterios o uso obrigatorio da máscara, a distancia de seguridade e a limitación no acceso a ferramentas ou espazos de uso compartido e nalgúns como, por exemplo Pontevedra, cuestións máis específicas como a limitación da permanencia no camposanto a un máximo de 30 minutos e en grupos de máximo 4 persoas.

Todas estas indicacións cumpríronas os asistentes, de modo que as visitas foron escasas, repartidas durante toda a xornada e, ademais, breves. En Pontevedra, Marín e Poio, ademais de estar activo un peche perimetral, tamén están prohibidas as reunións de non conviventes, de modo que nos cemiterios non se viron as habituais imaxes de familias de gran tamaño ou amigos e coñecidos charlando e visitando a defuntos próximos.

Ademais, a esta ausencia máis reducidas contribuíron as limitacións de mobilidade e que, por norma xeral, a poboación optou por levar flores aos seus panteóns e tumbas xa desde días atrás, de modo que xa desde o mércores ou xoves empezaron a verse visitas de persoas aos cemiterios.