A renovación do alumeado público de Poio permitirá aforrar case un millón de euros en 15 anos

No Pleno ordinario de outubro do Concello de Poio, celebrado esta semana, a Corporación municipal respaldou de xeito unánime unha actuación que servirá para efectuar unha importante renovación e mellora da iluminación pública, mediante a renovación de preto de 2.700 luminarias, que pasarán a ser LED, sumándose así ás que xa se foron instalando, de xeito periódico, nos últimos anos.

Tal e como explicou o concelleiro de Urbanismo, Gregorio Agís, durante o debate plenario, o Concello solicitará fondos ao Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para poder asumir os custes da actuación, que contará cun orzamento próximo aos 980.000 euros. A pretensión da Administración local é que esta achega sirva para cubrir o 80% da partida, polo que o 20% restante tería que ser asumido polas arcas municipais.

"Estamos a falar dunha obra de gran relevancia, porque non só suporá unha importante mellora do servizo en diferentes lugares que requiran dunha mellora das luminarias, senón tamén polo que se traducirá en términos de aforro", sinala Agís, que cifra en preto dun millón de euros (975.000 concretamente) os custes que o Concello deixaría de pagar a 15 anos vista, que é a duración que adoitan a ter este tipo de luminarias led. "Coa dotación deste novo sistema o aforro anual sería duns 65.000 euros", calcula.

Coa realización desta actuación, serían un total de 4.173 os puntos renovados, algo no que se vén traballando de xeito progresivo nos últimos anos. "En exercicios previos fomos habilitando centos de luminarias led, en diferentes fases. Un ano foron 714, outro 265 e outro 501, por exemplo", sinala o responsable de Urbanismo, que estima que os custes enerxéticos caerían en torno a un 70%.

Neste sentido, o edil do PSdeG-PSOE lembra que, precisamente grazas á instalación paulatina de led e a dotación de novos contadores eléctricos, "xa fomos quen de conseguir uns aforros anuais moi importantes. Actualmente estes custes reducíronse en 350.000 euros aproximadamente, todo un fito tendo en conta as constantes subas que vén experimentando o recibo da luz, de xeito reiterado, nos últimos anos", recalca Gregorio Agís.

O Concello continuará apostando por esta liña, como xa se ven demostrando co impulso de proxectos como as rehabilitacións das cubertas do pavillón municipal e da Casa Consistorial, xa adxudicados e que tamén recibiron fondos do IDAE para conseguir unha maior eficiencia enerxética.

Tamén se solicitarán axudas, na mesma liña, á Deputación, para mellorar a mobilidade e a contorna en núcleos históricos como O Xuviño, en Combarro, así como no tramo do vial do peirao de Raxó de titularidade municipal.