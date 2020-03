As confrarías de Pontevedra piden a Sanidade que prohíba o marisqueo polo coronavirus

A federación provincial de confrarías de pescadores de Pontevedra solicitou ao Ministerio de Sanidade que inclúa ao marisqueo entre as actividades prohibidas durante o estado de alarma polo coronavirus.

Nunha carta remitida ao ministro de Sanidade, Salvador Illa, as confrarías apuntan que, a pesar desta actividade extractiva está considerada fundamental como provedora de alimentos de primeira necesidade teñen moitas dificultades para traballar en condicións adecuadas.

José Manuel Rosas, presidente das confrarías pontevedresas, explica na súa misiva que é "practicamente imposible" que a actividade de marisqueo póidase desenvolver "de maneira segura" polos profesionais, por razóns de seguridade sanitaria e socioeconómicas.

As confrarías de Pontevedra lembran que o marisqueo se desempeña de forma colectiva en distintos bancos extractivos e os mariscadores, maioritariamente mulleres, están "a escasa distancia" os uns dos outros, o que dificulta as medidas para evitar un posible contaxio do COVID-19, "o que supón un grave risco para a saúde das persoas".

Ademais, engaden que o peche dos establecementos de hostalería e restauración, que tradicionalmente son os "principais destinatarios" do marisco extraído nas rías galegas, provocou a "caída en picado" dos prezos de venda.

O seu consumo doméstico, segundo as confrarías, que é o "único posible" durante esta emerxencia sanitaria, está a ser "practicamente nulo", o que está a levar á "paralización" do sector.

Estas circunstancias, destaca José Manuel Rosas na súa carta ao ministro de Sanidade, verase agravada "con toda seguridade" nas próximas semanas de confinamento, provocando unha situación de "desamparo" entre os mariscadores.

Por todo iso, as confrarías consideran "indispensable" incluír o marisqueo e os seus recursos específicos entre as actividades prohibidas polo Real Decreto 463/2020, ao ser unha ocupación que supón un "serio risco de contaxio".

Isto permitiría ademais, segundo os depósitos de Pontevedra, que os traballadores do sector puidesen "en consecuencia" beneficiarse das medidas extraordinarias aprobadas polo Goberno para facer fronte o impacto económico do coronavirus e garantir a "subsistencia" dun sector "especialmente vulnerable" ante a situación actual.