Regresan a casa os sobreviventes do Argos Georgia, entre eles o pontevedrés Francisco Gondar

Francisco Gondar, sobrevivente do Argos Georgia, saúda a Alfonso Rueda tras regresar a Galicia © Xunta de Galicia Francisco Gondar, sobrevivente do Argos Georgia, saúda a Alfonso Rueda tras regresar a Galicia © Xunta de Galicia

Ás 13.00 horas en punto, tomaba terra no aeródromo militar de Santiago de Compostela o avión do Exército do Aire trasladado ás Illas Malvinas para repatriar aos sobreviventes do naufraxio do pesqueiro Argos Georgia.

A bordo, os seis españois que lograron saír do mar con vida. Catro baixaron. Xa chegaran á casa, ao ser de orixe galega, entre eles o pontevedrés Francisco Gondar. Os outros dous, aínda tiñan por diante un novo traxecto ata Torrexón de Ardoz, en Madrid.

O regreso congregou nas inmediacións do aeroporto a decenas de xornalistas, aínda que non puideron acceder ás instalacións para poder garantir a intimidade de familiares e sobreviventes no reencontro.

Ese encontro realizouse na máis estrita intimidade nunha sala do aeroporto e achegáronse tamén autoridades locais, autonómicas e do goberno central. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o responsable galego de Mar, Alfonso Villares; e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, achegáronse para recibilos.

Ata Santiago desprazouse tamén o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, e outros membros da corporación, para acompañar aos seus veciños no seu regreso.

Por parte do Concello de Pontevedra, ningunha delegación se achegou ata o aeroporto, aínda que fontes municipais apuntan que están “en contacto telefónico e por outras vías” con Francisco Gondar e teñen previsto repetir ese contacto este luns.

Durante o recibimento no aeroporto, desde o exterior das instalacións, puido verse como as autoridades mantiñan un encontro de varios minutos con Gondar. Ademais, protagonizou un momento moi distendido co presidente da Xunta, pois os dous falaron de que se coñecían de Pontevedra, onde residen os dous.

Os mariñeiros pasaran as últimas catorce horas e media nun avión militar medicalizado que saíu do aeroporto de Stanley ás 22.30 horas do sábado hora española, acompañados en todo momento por persoal diplomático da División de Emerxencia Consultar.

O avión medicalizado do Exército do Aire levaba a bordo persoal da Unidade Médica de Aeroevacuación. Ademais, no aeroporto de Santiago esperaban dúas ambulancias que trasladaron a dous dos mariñeirosa a un hospital, segundo confirmou o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.

Os familiares levaban hora e media agardando. Empezaron a chegar pasadas as once e media da mañá, máis ou menos ao mesmo tempo que Pedro Blanco e Alfonso Villares. Todos o fixeron en coche e sen ter contacto coa prensa.

Os catro sobreviventes que pararon en Santiago son Francisco Gondar, natural de Marín e veciño de Pontevedra, segundo oficial de máquinas; e tres veciños de Ribeira, José Saborido Rey, capitán; Ramón García, xefe de máquinas; e José Ramón Home Sobrido, primeiro oficial.

Seguen desaparecidos tamén dous galegos: Antonio Barreiro, coñecido por Tono, o segundo enxeñeiro do barco, veciño de Noia; e Juan Antonio García Rey, coñecido como Pichón, maior de máquinas e natural de Ribeira.

En Illas Malvinas tiveran que suspender temporalmente as tarefas de procura e rescate polas condicións climatolóxicas, pero esta fin de semana retomáronse e traballan na zona un buque, un pesqueiro e un avión.