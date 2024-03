Afectuosa despedida á maxistrada Rosa Collazo, tras 34 anos na xudicatura, os 13 últimos en Pontevedra

Almorzo homenaxe a Rosa del Carmen Collazo, maxistrada da Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot Almorzo homenaxe a Rosa del Carmen Collazo, maxistrada da Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot

O restaurante El Cafetín de Pontevedra acolleu este martes unha afectuosa despedida da xudicatura a Rosa del Carmen Collazo Lugo, maxistrada destinada na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra ata esta semana, con motivo da súa xubilación.

Os seus compañeiros actuais nas distintas seccións da Audiencia Provincial e tamén maxistrados xa xubilados quixeron acompañar a Collazo nunha comida marcada polo bo ambiente e as anécdotas. Unha afectuosa despedida a unha profesional moi querida no mundo da xudicatura en Pontevedra e por todos os funcionarios xudiciais e actores do mundo da xustiza cos que se relacionou.

Rosa Collazo xubílase aos 72 anos despois de 34 anos de xudicatura, desde que tomou posesión do seu primeiro destino, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Cambados, en xaneiro de 1990.

En decembro de 1991 deixou Galicia e incorporouse ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 5 de Terrassa, pero pronto regresou para non volver deixar a comunidade.

En 1994, tomou posesión da praza no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4 de Santiago de Compostela e unha década despois, en 2004, no Xulgado do Penal número 1 do mesmo partido xudicial.

Recalou en Pontevedra en 2011, incorporándose á sección segunda da Audiencia Provincial, destino no que permaneceu os últimos 13 anos, ata a súa xubilación.