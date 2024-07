Padre Rodolfo French, Ángel Salvador

Como todos saben, el padre Rodolfo French de origen nicaragüense fue apadrinado por la madre Emilia, hermana Calasancia, la cual lo trató toda su vida como un hijo y con mucho sacrificio le dio una buena educación haciendo de él un hombre de BIEN. Desde hace tiempo viene todos los años a Pontevedra donde con mucho cariño Cheli, paciente del hospital en donde yo trabajaba, lo atendía en su hogar. Los últimos dos años lo acoge el padre Javier, sacerdote solidario de la rectoral de Santa María que apoya la obra de este misionero de Nicaragua a favor de los hermanos más necesitados de su patria, tan injustamente maltratada por quienes no saben llevar el rumbo del país centroamericano.

Tuve el honor de conocer a esta maravillosa persona hace como ocho años. De niña deseaba ser misionera. Recuerdo lo feliz que me hacía ir por mi aldea a pedir dinero con unas huchas que tenían forma de cabeza con cara de niños de diferentes nacionalidades, la que más me gustaba era la de color azabache. Este admirable religioso llegó a mí a través de Cheli, ella, en una ocasión, me hizo el comentario de que tenía en su casa a un misionero y yo le pedí que me lo presentase. Pensé: "¡Un misionero! ¡Uff quiero conocerlo!". Cuando lo vi percibí una luz especial en sus ojos miskitos (se llama así la comunidad en donde el nació); su manera de hablar te hacía sentir protegida, trasmitía algo muy especial, difícil de explicar. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta del porqué lo quieren tanto en las comunidades más desprotegidas de su tierra. Vivimos en un mundo en donde el egoísmo pisa fuerte. Vivimos en un mundo en el que palabras como: compartir, solidaridad, cariño…no están de moda y no nos damos cuenta de que estos sentimientos salvan vidas, la de uno mismo y las de los demás. No todos los días aparecen personas en el camino que tengan un corazón tan tierno, tan grande y que late pensando primero en el bien del prójimo. ¡Uff! Es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Sé lo que estoy diciendo y las personas que me conocen de siempre me entienden. Desde mi encuentro con este ángel, todos los años, cuando nos visita organizo la gala "Lazos de Agarimo", en donde presento un libro para aportar mi pequeño granito de arena, junto con muchos amigos que nos brindan su asistencia para alentarlo a que continúe con su obra humanitaria. Me encantaría ser millonaria para ayudarlo más. Soy una afortunada siendo su amiga y de que él me corresponda.

Este mayo, estuvo aquí y dicha gala la incluí en el programa de la inauguración del "Espazo Cultural Isaac Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro", un proyecto llevado a cabo por la asociación A Roseira de Loli, de la que yo soy la presidenta y el científico de nuestra tierra Ángel Carracedo, vicepresidente, quien estima mucho al padre Rodolfo; también contamos con la asistencia de Marica Campo, escritora, Alex Vázquez, pintor, Camilo Díaz Arias ( hijo de Díaz Pardo), Carme Romero ( ceramista) y muchos amigos por lo que nos hemos convertido en una verdadera familia de corazón. Este día, la alegría bailaba en nuestras almas y jamás pensamos en lo que le sucedería al padre de allí en unos días: de regreso a su país, pasando por Estados Unidos, le niegan la entrada a Nicaragua. En el aeropuerto de Miami, las autoridades de emigración le notificaron que le habían prohibido regresar a su patria natal. Una injusticia que no tiene nombre y que nos dejó a todos los que lo conocemos consternados.

Toda esta situación es debido a que el actual gobierno procedente de la revolución sandinista con base socialista, marxista y leninista ataca a todo aquel que no comparte su ideología y a las personas que tienen como objetivo en su vida hacer el BIEN, como es el caso de mi querido padre Rodolfo quien no es un sacerdote que sólo atendía a su parroquia San Rafael Arcángel en Waspam, en donde su labor era brillante con los jóvenes y no tan jóvenes, familias…Con todos en general ya que también iba de misiones a lugares muy complicados de llegar. A veces, accedía en asno o en canoa llevando comida, o lo que precisaran, a muchas personas que estaban bajo su amparo. Atendía escuelas. Incluso de una vuelta comentó que estaba intentando purificar el agua de una población, que bebían muy contaminada por letrinas. Recuerdo lo mucho que trabajó para ayudar a multitud de personas cuando hubo los huracanes Iota y Eta. ¡No quedó ni un solo ser sin alimentos!

Con esta medida de impedirle la entrada en el país quedaron desamparadas miles de personas a las que con tanto amor y espiritualmente atendía este gran ejemplo de Cristo y que muchos deben seguir y no dejarse llevar por los egoísmos y la envidia que los conducen a muy mal puerto, ya que con sus obras se delatan ellos mismos y siembran mucho miedo e inseguridad a los que están a su alrededor, porque no son de fiar. Son esclavos de sus propias frustraciones que descargan en los demás. Dios da oportunidades. Dios perdona. Aún están a tiempo de corregir sus malos comportamientos, ya que invierten su tiempo en perseguir objetivos materiales. Que hagan como el padre Rodolfo que dedica su día a día a sacar familias con respeto y humildad para adelante. Él está con los más vulnerables. De nada vale ascender pisando a personas que de verdad sienten amor verdadero por sus semejantes y que de verdad HACEN. Los galones no valen de nada si no van unidos al compromiso de las causas justas.

Nuestro padre Rodolfo no necesita insignias ni premios. Tiene tantas y tantos que no caben en el mundo. No tienen precio porque no se pueden comprar con dinero, sólo se pueden adquirir con los buenos sentimientos del alma. Me refiero a las sonrisas, abrazos, besos… que él recibe en cada latido de su lindo corazón por todos los que lo queremos con sincero amor fraterno. No existen condecoraciones que dan los humanos del mundo de hoy que tengan categoría suficiente para este misionero. ¡Su obra lo dice TODO!

Desde aquí, quiero comunicar que en la novena Gala de la Ciencia que celebraremos en Tomeza, Galicia, el 19 de octubre, además de dedicársela a los grandes intelectuales de nuestra tierra, Isaac Díaz Pardo y a Carmen Arias de Castro, se la dedicaremos al padre French con una exposición de fotografías, mostrando su ejemplar obra. Así se decidió, junto con el Dr. Ángel Carracedo, quien desea también unirse a esta iniciativa a favor de este gran misionero.

Quiero terminar este escrito con la dedicatoria que hice para el libro Siro cos nenos: "Ao padre Rodolfo por esa estrela marabillosa que leva na fronte, das de cambiar o mundo".