Flores para Federico

Cando a poeta arousá Xaquina Trillo

lle entregou un ramo de flores a

Lorca en Vilagarcía, no ano 1932

Con Xaquina Trillo na presentación do meu libro

Ó GALEGO POLO TEATRO en 1996

Xaquina Trillo (Vilagarcía de Arousa, 1916-2004) foi unha querida e simpática amiga miña, moi galeguista ela, gábome de terme relacionado con ela e gozar da súa amizade e da súa poesía.

Xaquina fixo os seus estudos de bacharelato no moi lembrado e prezado Colexio León XIII de Vilagarcía, que foi dirixido, entre outros, por Xosé Núñez Búa (1903-1981), Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961) e Xesús Garrido Álvarez (1904-1971), os tres amigos da lectura e da escritura. O Colexio León XIII era un colexio privado asociado ao Instituto de Pontevedra, polo réxime de ensino colexiado, o seu alumnado presentábase por libre aos exames no instituto pontevedrés. Foron profesores da poeta de Arousa, como así denominaba a Xaquina Trillo, Antón Fraguas Fraguas (1905-1999), naquel lembrado colexio, Aquilino Iglesia Alvariño de Latín e Manuel Rodríguez Castelao (1905-1937) mártir inmolado no bou Eva e curmán de Castelao (1886-1950), de Debuxo.

Contaba Xaquina, que nun acto do colexio, recitou poemas de Rosalía e algún poema de seu. Estando alí a escoitala o gran Castelao, díxome ela que o insigne rianxeiro lle comentou: - Segue por aí, meniña.

Xaquina tamén me contou unha súa vivencia do ano 1932, cando, sería no mes de agosto dese ano, o poeta Federico García Lorca (1898-1936), autor dos SEIS POEMAS EN LINGUA GALEGA, visitou Vilagarcía de Arousa co grupo teatral universitario LA BARRACA para representar no que hoxe é a praza do doutor Carús, preto da praza da Peixería, teatro clásico en castelán. Nese acto de representacións teatrais, Xaquina Trillo máis dúas mozas amigas, fillas dunha muller andaluza, casada cun médico militar que facía o servizo de medicina exterior portuaria en Vilagarcía e por mandado desta señora andaluza, as súas fillas máis ela fíxéronlle entrega dun ramo de flores a Federico. Xaquina quedou fascinada do engado e do magnetismo do mal fadado poeta granadino.

Esta experiencia narrouma Xaquina a min, asunto que teño reflectido en máis dunha ocasión en diferentes foros e con distintas persoas.

Nun Congreso sobre Lorca en Galicia, celebrado os días 13, 14 e 15 de xullo de 1998, na Facultade de Filoloxía en Compostela, xa vai alá algúns aniños, dito congreso foi organizado polo eminente profesor Xesús Alonso Montero (1928), e coa participación de persoas que tiveron coñecido a Lorca en vida, entre as que se atopaban, o intelectual e profesor Antón Fraguas Fraguas; o activista cultural, escritor e editor Francisco Fernández del Riego (1913-2010) e a propia poeta Xaquina Trillo, que relatou a súa experiencia da entrega dun ramo de flores en Vilagarcía no ano 1932 ao poeta Federico García Lorca, quen nese ano percorreu Galicia coa Barraca, pasando tamén por Pontevedra.

Sería necesario consultar as hemerotecas dese ano 1932, sobre a estancia de Federico en Galicia, sei que hai algunha publicación sobre ese tema, das visitas de Lorca a Galicia, eu prometo que consultarei o xornal vilagarcián GALICIA NUEVA nos números do ano 1932 para comprobar o que di desa memorable visita do universal poeta granadino a Vilagarcía de Arousa. Quedamos emprazados e xa falaremos daquela.