El personal de Bomberos agradece los reconocimientos por su actuación en el accidente del autobús de Pedre

Desde la Junta de Personal del Ayuntamiento de Pontevedra queremos devolver el agradecimiento a entidades y personas físicas, que hicieron llegar a la plantilla de Bomberos su reconocimiento y gratitud por los trabajos llevados a cabo en el malogrado accidente del autobús de Pedre el pasado 24 de diciembre.

Así mismo queremos resaltar que los agradecimientos y reconocimientos que nuestro alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores dá a trabajadores/as de otras administraciones públicas, ni él, ni ningún otrora responsable político, ni la jefatura del SEI de este Concello han sido capaces de trasladar a sus propios funcionarios.

Hay que recordar que no hace mucho, este gobierno, encabezado por el Alcalde Lores, estaba detrás de una pancarta defendiendo a los trabajadores de otras administraciones públicas mientras que a sus trabajadores y a sus representantes les llama MACHIRULOS y que no son capaces de adaptarse a la modernización de la administración con una RPT de 1999, demostrando que no son capaces de estar a la altura de las circunstancias, pese a estar inmersos en un largo conflicto laboral con la plantilla.

Los bomberos de Pontevedra, llevan años en un conflicto laboral por falta de personal, realizando gran cantidad de horas extras obligadas por la administración, sobrecargando a los trabajadores.

El gobierno municipal en vez de sentarse e intentar solucionar esta situación, opta por enviar a la policía local a casa a buscarles, contratan espías para vigilarlos, denegarles permisos de manera sistemática, denegarles comisiones de servicio, no cubren la plaza de oficial y tienen de jefe de servicio a un Sargento puesto a dedo sin la titulación exigida para el puesto (Arquitecto o ingeniero).

Recordarle al Alcalde Lores que tienen sin cumplir los requerimientos de inspección de trabajo con respecto al servicio de bomberos, Policía local, Servicios Sociales, vías y obras oficinas, etc.

El señor Lores no es nadie para dar lecciones en materia de personal ni de negociación colectiva.

Xunta de Persoal do Concello de Pontevedra