El gen competitivo. Mucho se habla de esto, sobre todo por parte de la gente que habla de esto. Y eso que se trata de algo que seguramente no existe. No se puede uno atrever a aseverarlo con contundencia porque la palabra "gen" es un término científico y en cuestiones de ciencia uno nunca sabe (literalmente). De todos modos, está claro que un gen que puede que exista o no, no tiene por qué explicar situaciones cuya explicación se le atribuye. No sé si me explico. Pongamos un ejemplo. Hace pocos días jugaron una eliminatoria de Champions League un aguerrido equipo londinense, vigente campeón de la competición, y ese equipo de la capital que lleva diez años de los últimos doce plantándose en las semifinales de ese torneo a base de robar y robar y robar y volver a robar (o eso dicen todos sus antifans, que suelen ser mucho más furibundos que sus fans).

En el primer partido los atracadores madrileños ganaron 1-3 y se las prometían muy felices de cara al partido de vuelta. A los cincuenta minutos, los inglesitos habían empatado la eliminatoria y le estaban pasando por encima a los golfos apandadores. A estos, que tenían bajas en defensa, se les lesionó un central, con lo que un lateral bajito tuvo que ocupar su puesto. Jugando solo regular, con algún que otro jugador cojo y los cambios ya efectuados, el equipo de los atracos logró llevar el partido a la prórroga, marcar un gol en ella, resistir a duras penas y eliminar al campeón del año pasado en uno de los mejores partidos de este en los últimos tiempos.

Faltó tiempo para que se hablase del gen competitivo para explicar lo que los antis despacharon hablando otra vez de asalto a farmacia. Un servidor no vio el partido porque era de pago y en el bar de enfrente ya no pagan por el fútbol. Como cuando era crío, lo escuché por la radio y pude oir hablar de cosas esotéricas como ese gen competitivo, nosequé de la mística de la Champions, la épica de nosequécarallo y el sursum corda. Patrañas para intentar explicar lo inexplicable. Una vez más.