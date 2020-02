Estos días leí el libro "Pontevedra a 45 r.p.m. Los grupos pioneros de Pontevedra 1965-1972" de Tino Domínguez que nos cuenta el origen, historia e ilusión de varios grupos musicales de la capital pontevedresa. A finales de los 50s surgió un grupo que revolucionó el mundo y que todos conocéis: The Beatles. Se cree que por esa época también existió un grupo en Pontevedra al cual no se le ponen caras aún a día de hoy. No sería hasta mediados de la década de los sesentas al tiempo que el famoso "Hai que roelo" del Pontevedra Club de Fútbol cuando surgirían varios grupos en la ciudad del Lérez. Un pequeño repaso:

"The Royal Juvents Group" que tuvo entre sus filas a "Mike" un colaborador de los Rolling Stones o Moddy Blues, que tuvieron el primer amplificador Marshall que llegó a España, y cuyo repertorio lo sacaban de discos, la música de los caballitos en la época de verano o de algún Lp que les traían amigos que viajaban a Londres. Recordad no existían los CDs, ni Spotify, ni internet, ni móviles… aquello si era aventura de la buena.

"Los Verdugos" actuaron en muchas salas de fiestas, moviéndose de unas a otras en las míticas DKW y compartiendo escenario con Los Tamara, Los Brincos, Juan y Junior, etc. Tocaron todo el verano de 1967 y 1968 en el Club Náutico de Sanxenxo donde coincidieron y acompañaron un día a Julio Iglesias cantando "La vida sigue igual" después del Festival de Benidorm. Un día recibieron aviso desde el yate Azor de Franco fondeado en la ría que bajaran el volumen que el caudillo no podía dormir la siesta. Últimamente le alteraron el sueño y tuvo que cambiar de sitio…

"Los Drakkars" ganan el II Festival Gallego de Música Moderna con su canción "Non chores máis" y tuvieron como manager durante un tiempo a Roberto Ozores (ayudaría a varios grupos de la época). León, Oviedo, compartir escenario con Víctor Manuel en la nochevieja de 1969, hasta que en 1970 consiguen actuar en la sala J.J. de Madrid, la sala por excelencia.

"La Camiseta" / "Queimada" . Los Drakkars cambian su nombre a La Camiseta y luego por sugerencia de Juan Pardo a "Queimada" con su éxito "Adonis". Llegarían a actuar en la Televisión española algo solo al alcance en aquella época para grupos gallegos como Los Tamara. Compartieron escenario con Camilo Sexto, Ana Belén y muchos otros. Sus discos "Claqueta: 1, 2, 3, … y Queimada", "El Tropezón"… hasta que la mili, el cumplir con la patria, hace que se acabe todo, aunque creo que Luis Queimada sigue en activo.

"Los Stokers" fueron uno de aquellos grupos músico-vocales que ensayaban con las radios Telefunken y Phillips de sus padres, que componían canciones propias como "Camino por la calleja" y "Contigo es diferente", y que tuvieron varias anécdotas con el señor Outón que alquilaba equipos en la Pontevedra de la época.

"Los Phoniks" empezaron en el instituto, y como alguno era manitas y había pocos recursos, construyeron hasta su propio bajo que sonaba bien. Inauguraron el Liceo Casino de la Caeira y tocaban en la sala Beiramar de la Illa de Arousa a donde tenían que transportar los instrumentos con un Isocarro entre las bateas. Recuerdan la gran hospitalidad de la gente de la illa y sus caldeiradas de raya y pulpo.

" The Shiners", "Pontis" y "Xoan Sisto" . The Shiners ensayaban en el "local de Maceiras" con suelo de tierra y donde ensayaron otros grupos. Luego el cantante de los Shiners y otros forman Pontis a los que les que también echó una mano Roberto Ozores aunque se disolvieron al año. Hacían versiones de grupos sobre todo españoles (Los Brincos, los Mustang, los Pot Tops…). De aquí queda el cantante Xoan Sisto que es llamado para participar en España en directo de Televisión Española donde canta "Eu de Marín ausenteime". Toco en varias salas y compartió escenario con una joven Rocío Durcal.

"Black Stones" fueron precursores de la auténtica movida pontevedresa de los 60s y del cual forma parte el autor del libro Tino Domínguez. Versionaban grupos y tenían sus propias canciones. En el año 70 actuaron de teloneros de Camilo Sexto en el Pabellón de Deportes de Pontevedra y también quedaron terceros de una competición musical a nivel gallego "I Justa Compostelana de la Canción" (1970). A partir de ahí lo dejan hasta que se reencuentran en 1996 y sería su reaparición ya con ensayos y demás en 2006 en el Pub Albatros. Dos discos "Medio Siglo" y "Black Stones… forever". Participaron en varios programas de TV como el "Que tiempo tan feliz" de María Teresa Campos, compartieron escenario con Sueño de Morfeo, Macaco, etc y tocaron en multitud de localizaciones en Galicia y Portugal. Su premio más querido el de "Amigos de Pontevedra".

"California" juntó miembros de los desaparecidos grupos "Liberación" y "Safari". También tuvieron de manager a Roberto Ozores y tocaron en muchas salas (Sala Miramar de Villalonga, Sala Avenida en Sanxenxo, Oseve en Vigo, etc) y discotecas, coincidiendo con Julio Iglesias, Mike Kennedy, Los Puntos, Los Diablos, etc.

"Péndulos" cuyo líder era un conocido de los pontevedreses por dirigir el Museo de Pontevedra durante 32 años: Carlos Valle. Comenzaron entre las Palmeras, la Alameda y el Café Moderno. Ensayaban en un chalet en Chancelas y tocaron en el Hotel Universo, la sala de baile de Cerdedo, etc.

"Play Boys" duró de 1970 a 1977 donde su formación sufrió varios cambios. Alguno dejó su trabajo de librero por el de músico pues ganaba bastante más. Llegaron a la final del Festival de Miño donde las canciones debían ser íntegramente en gallego. Curiosamente ganó un grupo catalán "Barrio Húmedo" apadrinado por Jose Luis Perales que cantó en español. ¡Toma Moreno! En esa época existía el sindicato de músicos y para poder tocar tenías que tener el carnet de músico expedido por el sindicato del espectáculo de Pontevedra. Al desaparecer el grupo se forma el Dúo Los Gauchos.

"Los Microns" son un grupo de duró 13 años y marca la línea entre grupo aficionado o profesional de la época en Pontevedra. Unos irlandeses de un grupo y familiares de Joe Cocker le proponen el nombre de "Los Microns". Llegaron a tocar cuatro o cinco veces en distintos sitios durante el mismo día. Sacaron el disco "Recuerdos" del que vendieron 40.000 copias. La promoción en los medios, su disco en las Jukebox, y el coñac Fundador usando su disco en su campaña publicitaria fueron esenciales para su éxito. Mocedades, Sergio y Estibaliz y Juan Pardo hicieron coros para su disco, y actuaron por dos años en el Elektra de Vigo. Coincidieron en Lausana con los Rolling Stones, en Berna con Carlos Santana, etc. ¡Tuvieron hasta club de fans!

Acabo diciendo que la verdad yo no conocía estos grupos más que los Black Stones ya que soy algo más joven. Sin embargo, creo que esa ilusión de la juventud, esa pasión por la música, aprender a tocar un instrumento musical, formar grupos, ensayar, crear, y hacer que otros disfruten del sonido, sientan emociones, bailen… esperemos perduré por siempre. Aunque con tanto mundo digital, parece hay patrones que están cambiando. Por cierto, si buscáis en internet encontraréis información, imágenes, videos de algunos de estos grupos. Os animo a revisar nuestra propia historia de la música pontevedresa, así como a leer el libro de Tino Domínguez. Decía Hans Christian Andersen "Cuando las palabras fallan, la música habla".