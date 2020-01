Petición ó Concello da Illa de Arousa

Son veciño de A Illa de Arousa, teño un problema no meu domicilio. Para saír co meu coche non teño ningunha visibilidade e teño que saír a cegas, rara é a semana na que non levo algún susto e me quedo a centímetros de ter un accidente.

Pedinlle ó concello en varias ocasións verbalmente e o 1 de outubro por escrito que se instale un espello , asumindo eu o coste, para poder saír con seguridade pero non hai maneira. Nin o instalan nin responden ó escrito.

Manuel Cores

Veciño da Illa de Arousa