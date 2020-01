Sánchez resistió. ¿Resistirá España?

El día 7 de enero del 2020 ya es histórico: España consigue su primer gobierno de coalición de la democracia entre el PSOE y Unidas Podemos, por solo dos votos y en segunda votación (167 Síes, 165 Noes, 18 Abstenciones). Sánchez sonriente, Iglesias llorando. Hubo filtraciones a la prensa (o eso parece) de quienes serán los ministros de Unidas Podemos, y esto no cae bien en las filas socialistas y algunos hablan de "minicrisis" de gobierno.

Mucha prisa para investir durante los reyes, pero parece hay menos para gobernar ya que hasta la semana no se sabrá quienes compondrán el gobierno ¡¡¡Por cierto, otro récord, 20 ministerios!!! Alguno quizás no tiene sentido dividirlo ¿no creéis?.

Mientras tanto, las derechas y partidos que votaron que no a la investidura estarán pensando la estrategia de oposición, que ya ha quedado clara estos días: ataque y derribo por parte del PP, VOX y Ciudadanos. ERC y EH Bildu que se abstuvieron ahora estarán frotándose las manos, pensando que ya domesticaron al gobierno y que lo tienen a sus pies para lo que quieran, etc.

Esta investidura ha dejado patente la rotura, ya no entre los llamados grandes bloques (derechas e izquierdas), sino entre partidos, y diría también entre personas. Se han perdido el respecto los unos a los otros; se han perdido las formas en el congreso; puedes ir allí y decir lo que quieras sobre quién o lo que quieras, sobre este país, con las palabras y tono que quieras, y tan contentos, no pasa nada. Sale gratis. Súmale la inmunidad política y la gran repercusión que tiene…Por lo tanto, parece que el nivel político, o más bien, de los políticos ha caído en picado y ese puede ser un problema en el presente-futuro. ¿Tendrá esto consecuencias de cara a la gobernabilidad? Sin dudarlo, se me da que la complicará y mucho.

ERC y EH Bildu se abstuvieron y ambos criticaron al PSOE y a otros partidos, al estado español, a la monarquía, hasta les importa un comino la gobernabilidad de España, etc. He de decir que me pareció sorprendente que Sánchez no respondiese a ninguna de estas críticas, encajó todos los golpes sin decir nada ¿Se calló quizás por miedo a no poner en peligro su investidura? ¿Habrá un referéndum de autodeterminación (o consulta) solo en Cataluña? ¿Saldrán libres los presos del procés? ¿Se está usando de manera correcta la palabra facha? ¿Vamos camino a una República?.

Creo que unos tuvieron faltas de educación graves, sin duda, otros faltaron al respecto a España y sus ciudadanos, algunos dejaron que se pisoteara y maltratara al estado español y su democracia, y claro, los hubo que hicieron todo junto y más ¿Quiénes son culpables o inocentes? Esa es la cuestión, dependerá de con que óptica lo veas. Lo que es seguro es que el ambiente de esta investidura fue bastante vomitivo en general.

Junts per Catalunya y la CUP, también independentistas, se desmarcaron de ERC y votaron que no a la investidura. Vamos, división entre los catalanes, y ahora entre independentistas. ¿La versión blanda y la versión dura? ¿A unos les molesta el protagonismo de los otros? ¿Este juego les mola mogollón? ¿Hay que tapar el famoso 3%? ¿Bastará el diálogo, la famosa mesa de negociación, para solucionar el conflicto catalán?

Honestamente, creo que no. Esto está metido en el tuétano de muchos catalanes y tendrán que pasar muchos años /décadas para que se solucione este conflicto si realmente tiene solución. O quizás no hay problema, pero este se crea por intereses y está guay llorar y así chupar más del teto…o si hay conflicto ¿solo político? ¿O no será que por culpa de los políticos de ambos bandos (haciendo lo que no debían o no haciendo nada) ahora tenemos un problema social de tal calado, que se le ha ido de las manos y que ni Dios sabe por donde salir, y hacer ruido es lo que nos queda? ¿Alguien le explico a los independentistas catalanes la verdad y sus posibilidades nulas de llegar a ser independientes con las leyes que rigen España y la Unión Europea?

Los malabarismos están bien para el circo, pero no para la estabilidad de un país. Esa identidad que según ellos los diferencia tanto del resto de los españoles, ¿de dónde sale? Porque aquí somos gallegos, otros andaluces, vascos, castellanos, asturianos, madrileños…. Todos tenemos señas de identidad, cultura… pero en el año 2020 y en un mundo global con apertura de mente y fronteras, los nacionalismos ¿tienen cabida en el mundo actual?

Hoy el PSOE ha dicho a los de Revilla que tiemblen ya que sus pactos en Cantabria podrían verse rotos por votar no a la investidura de Sánchez. ¿Empiezan las venganzas? ¿Es esto política real, o comprar y vender favores? A Ana Oramas de Coalición Canaria igual le quedan los días contados en su partido por hacer lo mismo, por pensar por si misma. ¿La disciplina de voto en los partidos tiene sentido? ¿Aún yendo en contra de tus principios y convicciones?

El rey Felipe VI le dijo a Sánchez que la investidura fue lo fácil, lo difícil viene ahora: gobernar. No se equivoca. ERC y EH Bildu ya han avisado que ellos solo dieron visto bueno a investidura absteniéndose, y que los presupuestos o lo que venga es otra historia. El gobierno tendrá que llegar a acuerdos para todo pues están en minoría, y los presupuestos son lo primero y esencial para que la legislatura tenga algo de recorrido. Sin ellos, estaría finiquitada rápidamente.

Sánchez resistió ¿resistirá el gobierno? ¿Resistirá España? Por cierto, y ya curiosidad. ¿Qué os parece que una pareja (Pablo Iglesias e Irene Montero) ocupen los cargos que ocuparán de vicepresidente y ministra? ¿Es ético hacer algo así? En general, esto no es una práctica común, ni en las grandes compañías ni en muchos sitios. Aquellos que pensáis que está bien ¿si lo hiciera alguien del PP, VOX…? ¿Pensaríais lo mismo? ¿Le parece bien a Sánchez? ¿al PSOE?

Recordad que el lema de Podemos era que querían cambiar, que llegaba el cambio… ¿cuál? Más de lo mismo. ¿Consejos doy que para mí no tengo? Como veis, fútbol y política, los deportes nacionales, dan siempre mucho de que hablar.