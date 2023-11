Segunda derrota consecutiva dun TM Monte Porreiro 'tocado' pola grave lesión de Nico Galvano

O Tenis de Mesa Monte Porreiro encaixou a súa segunda derrota, terceira xornada sen gañar, na Superdivisión ao verse sorprendido na casa polo San Sebastián de los Reyes (1-4).

Foi nunha xornada especial e emotiva para o club pontevedrés, que rendía homenaxe ao seu capitán Nico Galvano mandándolle ánimo e agarimo tras sufrir unha grave lesión.

"Forza capitán Nico Galvano", rezaba a mensaxe que portaban xogadores de base do club antes do enfrontamento e en alusión ao xogador arxentino, que leva xa oito tempadas defendendo ao Monte Porreiro. "Sufriu unha grave lesión que o manterá fóra de xogo durante un longo tempo", explican de feito desde a entidade.

Con ese detalle en mente o Visit Pontevedra saíu a por todas, logrando Martín Betancor o primeiro punto en xogo ao impoñerse nun vibrante enfrentamiewnto de cinco mangas a Tsz Tsun Tsang.

O Monte Porreiro con todo non puido conter a reacción do seu rival madrileño. André da Silva rozou o triunfo no terceiro partido (2-3), pero ao final os catro seguintes puntos foron para o San Sebastián de los Reyes levando a vitoria de Pontevedra.

A pesar da derrota o equipo pontevedrés mantense terceiro na clasficación da máxima categoría con 9 puntos.