Pablo Dapena anuncia a súa retirada: "Motivo só hai un e o máis importante, pasar máis tempo coa miña familia"

O Challenge de Mallorca (14 de outubro) e o Ibiza Tríatlon (22 de outubro) serán as últimas dúas carreiras de Pablo Dapena como triatleta profesional. Así o confirmou o propio deportista pontevedrés, campión do mundo de longa distancia en 2018 e subcampión en 2019, nunha emotiva mensaxe.

"Foron 13 anos moi intensos que pasaron voando e o 22 de outubro pecharase unha etapa, pero seguro que se abrirá outra igual sempre ligada ao tríatlon, é hora de devolver todo o que este deporte deume", explica Dapena.

"Motivo só hai un e o máis importante, pasar máis tempo coa miña familia. Todo o mundo coñece as esixencias tanto físicas como mentais, as horas de adestramento e descanso necesarias que este deporte conleva. Desde hai 21 meses as prioridades cambiaron. Este ano perdín momentos fundamentais e por desgraza non vou poder darlle á tecla de rebobinar e recuperalos, así que, leste é o motivo da miña retirada profesional", sinala unha das grandes referencias do deporte local en referencia á súa paternidade.

Dapena déixao, iso si, decidindo "cando e en que momento me retiro. Isto non vai de que non teña o nivel ou de que haxa unha lesión que me obrigue a botarme ao lado, por sorte son eu quen ten a última palabra e síntome orgulloso polo motivo polo que a tomo", razoa na súa explicación.

Na súa despedida, Pablo quixo acordarse de todos os adestradores que tivo desde o seu inicio no deporte no Club Natación Pontevedra, a compañeiros de fatigas como Javier Gómez Noya e en xeral a todos os que axudou e confiaron que "un tío pequeno de brazos musculados e voluminosos podía dedicarse ao tríatlon", e tamén agradece á cidade de Pontevedra "cada saúdo, apoio, ánimo mentres un camiña pola cidade, corre ou pedalea, non sabedes o que motiva e empuxa para seguir apertando", cualificándoa como a "mellor afección do mundo do tríatlon".