España golea a Suíza (5-0) con Tere Abelleira como titular e fai pleno no arranque da Nations League

A Selección Española de Fútbol pechou con pleno de vitorias a súa convocatoria máis incómoda, a que empezara con terremoto pola negativa das campioas do Mundo para ser citadas mentres non se afrontasen cambios de calado no fútbol feminino nacional. Dous de dous nos primeiros encontros da fase de grupos da Nations League que achegan o obxectivo de clasificarse para os Xogos Olímpicos.

Nunha demostración de compromiso e profesionalidade, as futbolistas da Selección deixaron nun segundo plano por uns días as súas reivindicacións para centrarse no estritamente deportivo, e o resultado foi un triunfo en Suecia, fronte á selección que encabeza o ranking FIFA, e unha goleada este martes fronte a Suíza (5-0).

O duelo fronte ao combinado helvético, disputado no Estadio Arcanxo de Córdoba, marcou ademais un novo récord de asistencia nun partido internacional feminino en España, con 14.194 espectadores.

Do mesmo xeito que en Goteborg, o segundo once inicial da nova seleccionadora Montse Tomé contou con Tere Abelleira como unha das súas pezas indiscutibles no posto de pivote por diante da liña defensiva.

A centrocampista pontevedresa foi de novo importante no equipo nacional, e con ela no campo España arrasou a Suíza. De feito cando foi substituída, no minuto 68 de partido dando entrada a Maite Oroz, o resultado era xa de 4-0.

O primeiro tanto chegou xa no minuto 15 de xogo, por medio de Lucía García ao aproveitar un roubo de Mariona na presión, poñendo de fronte un duelo que empezaría a decantarse na prolongación do primeiro acto co 2-0 de Aitana.

A propia Aitana repetiría aos 3 minutos da continuación, deixando o choque case visto para sentenza, aínda que faltaba a puntilla que supuxeron os tantos de Inma Gabarro no 57 e Maite Oroz no 86.