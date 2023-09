O Pontevedra B non pasa do empate en Arteixo (1-1)

Atlético Arteixo - Pontevedra B © Pontevedra Club de Fútbol - Cantera PCF

O Pontevedra B non puido pasar do empate na súa estrea ligueira ante o Arteixo. Víctor Casáis adiantou aos granates no primeiro tempo, pero os locais devolveron a igualdade na segunda metade por medio de Agulló.

Saíu o cadro da Coruña dominando a posesión, mentres o filial tentaba facer dano á contra. Con todo, a primeira ocasión foi para o Arteixo, pero Pacheco molestou o suficiente a Pablo Ramos, que rematou desviado. Pouco despois, Fabio aproveitou un contragolpe, pero o seu chute foise rozando o poste.

Co paso dos minutos, as ocasións fóronse sucedendo para ambas as escuadras, pero foi no minuto 17, cando chegou o primeiro tanto para o Pontevedra. Sergio Pereira desviou coa cabeza un potente disparo de Santi Garrido e, tras ese saque de esquina, Víctor Casáis enviou á rede o centro ao primeiro pau de Fabio.

Antes de alcanzar o descanso, o Arteixo aumentou o seu dominio e puido empatar por partida dobre. Primeiro Sito, nun man a man con Carlos que gañou o gardameta, e despois Otero, que rematou ao traveseiro un centro de Naya.

Nada máis comezar a segunda metade o Arteixo devolveu o empate da mesma forma que o facía o Pontevedra antes. Pablo Ramos centrou desde a esquina e Agulló, de cabeza, fixo o 1-1.

Tentaron os locais anotar o segundo tanto coa entrada de Cañi, que na súa primeira oportunidade non atinó na finalización e, á hora de xogo, enviou un centro á cabeza de Otero, que deu en pau.

Mentres, o Pontevedra B, incapaz de reaccionar vía como os minutos pasaban mentres os de Juan Riveiro perdoaban unha e outra vez sen ser capaces de anotar, resolvéndose o partido cun punto para cada equipo.