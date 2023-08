Heather Forster, a pola súa quinta tempada no Arxil

Heather Forster, no partido entre CB Arxil e Unicaja no CTGD © Cristina Saiz

A pivote Heather Marie Forster continuará defendendo as cores do Club Baloncesto Arxil un ano máis.

Desta forma, unha das xogadoras máis valoradas da liga Feminina 2, cumprirá a súa quinta tempada en Pontevedra para seguir facendo historia no Arxil ao ser a única xogadora non nacional do club.

Forster, de 1,88, renovou o seu compromiso co equipo e continuará como unha das líderes do proxecto cun xogo moi constante, promediando 10,4 puntos, 8,7 rebotes, 1,4 asistencias e recuperacións. Uns números notables que a converteron a decimonovena mellor anotadora, na cuarta mellor reboteadora de toda a liga e a primeira mellor reboteadora de ataque con 3,33 por partido, oitava en rebotes defensivos con 5,83 e oitava xogadora máis valorada, 13,7.

"Estou moi contenta por renovar co Arxil", recoñeceu a pivote, "é o equipo onde empecei a miña carreira profesional" e buscará, un ano máis, xogar a fase e ascender de categoría.

Forster espera "axudar ao equipo no xogo interior e defensa" e defínese como unha xogadora de detalles, "como rebotes, paradas en defensa ou tapóns. Este ano temos un equipo completo, con moitas ameazas e espero que podo facer o meu parte para achegar ao equipo nos dous lados da pista".

Con Forster xa son seis as xogadoras renovadas polo Arxil: Andrea Glomazic, Mirian García, Nerea Liste, Meniña Trajchevska e Cristina Díaz-Pache.