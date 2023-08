Recordos, anécdotas e unha boa comida para celebrar o medio século de historia do Atlético Cuntis

Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva Celebración do 50 aniversario do Atlético Cuntis © PontevedraViva

O Atlético Cuntis celebrou durante esta fin de semana o seu medio século de historia cunha serie de actos que concluíron cunha comida de confraternidade no Xardín das Termas, do Balneario Termas de Cuntis.

A programación comezou coa presentación, no Centro Cultural Patelas, nun emotivo acto ao que acudiron xogadores, directivos, técnicos e afeccionados do club, tendo como condutor a Ramiro Espiño, xornalista de PontevedraViva, fundador do club e socio número 4, que admitiu sentir "orgullo" por conmemorar os 50 anos do Atlético Cuntis cheos de "recordos, anécdotas, vivencias e amizades das que duran para sempre".

Despois de gardar un emocionante minuto de silencio en recordo das persoas vinculadas ao club, falecidas, o presentador comezou facendo alusión aos primeiros pasos do club: "Quen nos ía a dicir cando o noso querido don Manuel Barros Brey, coadjutor da parroquia de Santa María de Cuntis e capelán das Monxas benedictinas, propúxonos a un puñado de raparigos, a gran maioría menores de 20 anos, e uns cuantos maduritos, que tampouco tiñan moitos máis, que fundásemos un club de fútbol para representar ao pobo", lembrou.

Tamén fixo un percorrido pola traxectoria do club desde o seu inicio ata o de agora. Naceu como sucesor do Burgas de Cuntis, os partidos disputábanse nun descoidado campo da Ran que só servía para xogar nas festas.

O punto de inflexión chegou cando se organizou o Torneo dos Milagros de Amil para xuvenís, que gañou o Atlético Cuntis impoñéndose a rivais como Caldas de Reis, Amil e Moraña. Comezou a partir de aí a incorporación de xogadores que xa pasaban de xuvenís, confeccionáronse os primeiros carnés de socios e aos poucos fóronse sumando máis xogadores e afeccionados.

Chegou o momento de poñerlle un nome ao club, elixir as cores das camisetas (só había 12 verdes e se había máis de dous cambios tiñan que compartila)... Ata que a solución púxoa o organismo (Iryda) que estaba a realizar as tarefas de Concentración parcelaria no pobo e noutras localidades, que lles regalou un equipamento completo aurinegra a raias verticais e un segundo equipamento alternativo tamén a franxas, roxinegra.

Tras Ramiro Espiño tomou a palabra Manuel Aboy Rivas, ex xogador do Cuntis, árbitro e árbitro asistente, con seis tempadas entre Primeira e Segunda División e 60 partidos na máxima categoría, 59 en segunda e outros 11 de Copa do Rey.

Aboy repasou tamén momentos destacados do club e da súa traxectoria futbolística, con enorme agarimo ao que foron as súas orixes, como o demostra o feito de trasladarse desde Lanzarote, onde reside actualmente, ata Cuntis para participar neste evento.

O presentador quixo recordar a etapa na que os partidos do equipo televisábanos en diferido todos os luns pola noite no bar Iowa, que se enchía para velo e mesmo contaba coa asistencia de xogadores rivais que acudían para verse na televisión. "Ou sexa, que o noso Atlético Cuntis foi pioneiro na utilización do vídeo…aí queda iso", chanceou.

Era a quenda para Vanesa Fuentes, representante de Termas de Cuntis, patrocinador principal do club, que fixo alusión a que xa nos anos 20 do século pasado o fundador de Termas de Cuntis, Marcial Campos, participara co equipo do pobo, o que significaba que club e empresa sempre estiveran moi unidos e seguirían estándoo.

Ramiro Espiño volveu de novo a vista atrás, para lembrar que en 1977 o Atlético Cuntis gañou a Copa das Rías Baixas ao impoñerse por 2-1 ao Portonovo no que foi un dos fitos máis importantes do club. Ese, "e os ascensos a Primeira Rexional, agora chamada Primeira Galicia, onde militamos, foron os maiores logros deportivos do noso club, que mesmo xogou un torneo internacional amigable en Portugal".

Ao acto de celebración do 50 aniversario tamén acudiu o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, quen durante o seu discurso puxo de relevo a similitude de cores entre o equipo cuntiense e "o seu" Ribadumia, lembrando igualmente as veces que pasaba polo campo da Ran e a remodelación realizada no mesmo durante a súa etapa como presidente da Deputación de Pontevedra.

Louzán fixo entrega ao presidente do club de senllos cadros conmemorativos da efemérides, que Fran Fontenla agradeceu expresivamente.

De novo tomou a palabra o presentador para lanzar un órdago ao Alcalde da localidade, a Rafael Louzán e á representante de Termas de Cuntis, pedindo un campo de fútbol de herba natural para o equipo "como o que no seu día tivemos na Ran e tamén en As Canteiras. Este segundo escenario sería fantástico para albergalo e nel mesmo poder atraer e acoller partidos ou stages de preparación de equipos de categorías nacionais".

Aceptou o reto o Alcalde, Manuel Campos, que na súa quenda de palabra ofreceu ao presidente do club, Fran Fontenla, a posibilidade de que o primeiro equipo utilice o referido campo de As Canteiras, con cesped natural e actualmente utilizado case en exclusiva polo club de atletismo, para disputar os seus partidos oficiais, ademais de anunciar que "o equipo de goberno municipal destinará unha partida orzamentaria como axuda para a celebración dos eventos do cincuentenario que se realizarán ao longo de todo o ano".

Antes do paseo polo pobo e da comida de celebración, á que acudiron preto de 200 comensais, Fran Fontenla (Choco), presidente do club, agradeceu o traballo da comisión organizadora, especialmente de Nacho Romar e Severino López, que se envorcaron no empeño de que este cincuentenario teña a maior brillantez.

Pechou o presentador, Ramiro Espiño, dicindo: "E non vos esquezades en grao sumo importante de todo…Dentro de 50 anos (bo, máis ou menos) espérovos a todos aquí. Longa vida ao Atlético Cuntis!".