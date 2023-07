De analista a responsable dos adestramentos nunha tempada, Álex Salgado abandona o Pontevedra

Álex Salgado dirixe o primeiro adestramento do Pontevedra despois do cese de Antonio Fernández © Mónica Patxot

Breve pero intensa. Así foi a etapa do técnico Álex Salgado no Pontevedra CF. Unha tempada na que chegou como analista o pasado verán para acabar sendo algo máis que a man dereita de Juan Señor á fronte do primeiro equipo granate.

O preparador fixo oficial este venres cunha mensaxe nas súas redes sociais o punto e final á súa etapa en Pasarón. Fíxoo cun texto que reflicte a súa forma de ser e de traballar, discreta, agradecida e humilde. "Oficialmente termina a miña etapa no Pontevedra C.F. Moitas grazas a todos os que estivestes apoiando toda a tempada e a Antonio Fernández e Toni Otero por darme a oportunidade. Un granate mais!", recolle un comunicado no que non hai mención ao consello de administración.

E as respostas da afección tampouco se fixeron esperar. Nun ano no que todas as críticas estiveron centradas no banco e no palco, Álex Salgado é unha excepción. "É bastante complicado saír ben parado desta tempada e ti lográchelo. Grazas polo teu traballo", compartía un afeccionado agradecido. "Moitísimas grazas polo teu traballo, Álex. A afección recoñece a túa entrega e sacrificio polo granate. Adestrador. Desexámosche os mellores éxitos", engadía outro. "Grazas polo teu traballo, o máis salvable deste ano. Contra vento e marea. Sorte!", "Moitas grazas, todos sabemos o gran traballo q fixeches!!! Moita sorte" ou "aquí sempre estarás na casa. Sorte non futuro, seguro que non a vas necesitar".

Oficialmente termina mi etapa en el Pontevedra C.F. Muchas gracias a todos los que habéis estado apoyando toda la temporada y a @antoniofr22 y Toni Otero por darme la oportunidad. Un granate mais! — Alex Salgado (@AlexS_Mister) July 7, 2023

Unha infinidade de mensaxes de despedida que reflicten o agarimo que o preparador se ha gañado pola afección en apenas uns meses. Chegou como un gran descoñecido a pesar de ter unha longa traxectoria no fútbol pontevedrés e vaise co recoñecemento de toda a inchada.

No mes de agosto do 2022 comezou a traballar Salgado co primeiro equipo granate. Foi o único asistente que puido incorporar Antonio Fernández ao seu proxecto. O seu labor principal era a de analista, estudar ao rival e achar as debilidades do equipo a través do vídeo. Nas primeiras semanas de competición, ata que o club adquiriu unha cámara moderna para gravar de forma automática os partidos e os adestramentos, Salgado non puido sentar no banco, tiña que atender a videocámara de forma manual desde o alto da bancada de tribuna. Tampouco puido viaxar nos primeiros desprazamentos fóra de casa.

O seu peso no día a día do equipo foi crecendo co paso das semanas ata traballar de xeito conxunto con Antonio Fernández e Sergio Moreira.

Tras o cesamento do técnico pontevedrés, Toni Otero foi reconvertido a adestrador, botou a Sergio Moreira e ascendeu a Salgado a segundo adestrador. Pero foi despois do fracaso do experimento de Toni Otero cando Salgado tivo que asumir as rendas do traballo do primeiro equipo.

Chegou Juan Señor a Pasarón cun estilo de traballo pouco habitual no fútbol moderno español. O corpo técnico encabezado por Álex Salgado era o que deseñaba as sesións de traballo e dirixilas sobre o céspede, tamén seguía ocupándose da análise do rival, de dar ordes desde o banco nos partidos e de innumerables tarefas cotiás que na maior parte dos equipos profesionais están delegadas nos diferentes integrantes dos corpos técnicos. Señor, pola súa banda, era o encargado das charlas motivacionais e das aliñacións, labor na que tamén tiña asesoramento externo.

Tras unhas breves e merecidas vacacións despois dunha tempada convulsa, os camiños do Pontevedra e Álex Salgado sepáranse. Un adeus que engloba a satisfacción de facer realidade o seu soño de formar parte do corpo técnico do Pontevedra.