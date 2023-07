Aberta a inscrición para participar na carreira nocturna de Vilagarcía

As rúas da cidade acollerán o sábado 29 de xullo a Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía, que este ano celebra a súa décimo novena edición.

O evento organizado pola Fundación Municipal de Deportes é un clásico do verán que reúne na cidade a corredores de diferentes partes de Galicia e incluso de Portugal. Na carreira poderán participar persoas de todas as idades a través das diferentes categorías da modalidade de afeccionados como nas da absoluta. As inscricións deben realizarse a través da web www.championchipnorte.com desde o 7 de xullo ata as 23.59 horas do día 27.

Só os participantes na categoría absoluta deberán abonar unha cota que ascende a 5 euros (máis 1 euro se desexan alugar o chip de control). A participación nesta categoría limítase ás 350 primeiras inscricións. Os corredores sub 16 poderán participar de balde.

A Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía é unha proba incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e controlada polo Comité de Xuíces do mesmo organismo.

A carreira desenvolverase a través de 13 categorías e 5 distancias, segundo as categorías e idades dos participantes. Os corredores máis novos, os sub 6, correrán 100 metros e os sub 8 e sub 10, 500. Un quilómetro terán que cubrir os participantes nas categorías sub 12 e sub 14, lonxitude que ascende ata os 1.800 metros para os sub 16. As probas destas categorías comezarán ás 21.00 hora e irán desenvolvéndose de forma progresiva ata as 21.45, hora prevista para a saída do grupo dos sub 16. Os premios iranse entregando ao remate de cada carreira.

Os corredores que se inscriban na proba absoluta (sub 18, sub 20, sub 23, sénior, máster A, B e C) terán que realizar un percorrido de 10 quilómetros polo circuíto disposto entre a avenida da Mariña, Rivero de Aguilar, Peirao de Pasaxeios, rúa Valle-Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda, Elipidio Villaverde e volta á avenida da Mariña. A saída desta proba será as 22.30 horas e a entrega de trofeos realizarase na propia liña de meta a partir das 23.30 horas.

Todos os participantes nas probas sub 16 recibirán unha medalla. Do mesmo xeito, todos os corredores da proba absoluta recibirán unha camiseta conmemorativa. Ademais, os tres primeiros clasificados, tanto na proba masculina como na feminina, recibirán trofeos en todas as categorías. E nas diferentes modalidades da proba absoluta haberá trofeo para os tres participantes que fagan as mellores marcas en cada unha delas, tanto na categoría de homes como na de mulleres, e o corredor máis idade tamén será recoñecido cun trofeo.