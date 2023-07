Jéssica Bouzas fai historia e disputará en Wimbledon o primeiro grand slam da súa carreira

A tenista arousá Jéssica Bouzas segue queimando etapas na súa prometedora carreira. Aos seus 22 anos, a vilagarciá fixo historia na fase previa de Wimbledon conseguindo a clasificación por primeira vez para o cadro final dun grand slam.

Para debutar oficialmente sobre a herba do aberto británico, a galega tivo que superar tres duras eliminatorias #ante rivais con mellor posición no ranking WTA que ela. Deixou atrás en primeira rolda á india Rania, en segunda, á francesa Burel; e no terceiro cruzamento eliminou á australiana Gadecki, que xa tiña no seu historial varios partidos en dous dos catro grandes torneos do circuíto.

Ningún dos tres partidos foi sinxelo para Bouzas. Nos dous primeiros comezou perdendo o primeiro set para remontar e vencer con solvencia nos dous posteriores. Con todo, no duelo definitivo, a galega borrou da pista ao seu rival desde o primeiro momento para endosalo un incontestable 6-3, 6-3 nunha hora e cuarto de partido.

Con este triunfo, volverá haber representación da provincia nun grand slam sete anos despois de que a pontevedresa Lourdes Domínguez disputase o seu último partido en Roland Garros.

O nome da rival coa que debutará Bouzas no aberto británico darase a coñecer este venres 30 de xuño.