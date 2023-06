O Pontevedra incrementou a súa débeda en 390.000 euros no seu último ano en Segunda Federación

Xunta xeral de accionistas do Pontevedra CF SAD © Mónica Patxot

O Pontevedra CF SAD celebrou este mércores no Recinto Feiral da cidade a súa xunta ordinaria de accionistas co obxectivo de aprobar as contas e o balance correspondente á tempada 2021/2022, na que o equipo granate acabou conseguindo o ascenso de Segunda a Primeira Federación.

Todos os puntos da orde do día foron aprobados polo 64,63 % do accionariado presente na sesión. En contra, como é habitual desde a súa entrada no club, votaron os representantes do grupo opositor, que manexan o 35,17 % do total das accións da sociedade anónima deportiva.

A principal conclusión deste exercicio económico é o aumento da débeda a curto prazo da entidade provocado polo déficit co que se pechou o curso, que ascende a 236.170 euros. Un resultado negativo que, aseguran desde o consello de administración, non pon en perigo a viabilidade do Pontevedra CF SAD. "Non é bo, pero entra dentro das posibilidades", recoñeceu Mariño, quen propón destinar o superávit de futuras campañas a paliar estas perdas.

Na conta de perdas e ganancias destaca o incremento das partidas de aprovisionamento, fondos destinados á compra de material ou roupa; outros gastos de explotación, como o mantemento de Pasarón; ou os soldos dos empregados da entidade.

O primeiro deles subiu ata os 61.154 euros (+74,80 %), o segundo alcanza os 499.147 euros (+60,15 %) e a terceira, a partida máis elevada de todas, chegou no curso 2021/2022 ata os 931.761 euros (+4,45 %).

A contía total de gastos nesta campaña foi de 1,67 millóns de euros, un 15,98 % máis que o curso anterior. Mentres que o apartado de ingresos quedou nos 1,44 millóns crecendo menos do esperado polos xestores do club, só un 3,49 % con respecto á campaña 2020/2021, a campaña poscovid na que había restricións de acceso de espectadores aos recintos deportivos.

As causas deste desfasamento están en que, pola incerteza coa que comezou a competición e a reestruturación da extinta Segunda B en dúas categorías, os ingresos foron inferiores ao esperado. Ademais, explicou o conselleiro económico do Pontevedra CF SAD, Enrique Mariño, algunhas partidas, como as das subvencións, foron moito máis baixas do habitual. Puxo como exemplo o pago da RFEF aos equipos de 2ªRFEF, que foi 100.000 euros menos do previsto.

Neste sentido, os principais ingresos ao longo deste curso chegaron por parte dos ingresos por competicións, que inclúe a recadación en despacho de billetes, e que se situou en 82.191 euros, un 106,40 % máis que o ano anterior no que aínda había restricións sanitarias. Por abonados e socios, recibiu o club 219.182 euros (+10,21 %); por dereitos de televisión, 75.000 euros (+15,38 %); por comercialización e publicidade, 747.527 euros (+7,15 %); e por subvencións, 290.926 (-26,94 %).

Con todo isto, o balance da tempada reflicte unha débeda total do Pontevedra de 1,43 millóns de euros, polos 1,04 millóns do curso previo. Deste importe, 631.406 pertence á débeda a longo prazo, mesma cifra que no exercicio pasado; mentres que a curto prazo o club debe 804.999 euros. É esta partida a que se disparou nun 96,76 % nesta campaña. A razón principal está nos préstamos con Alfonso García López, fundador de Pescamar, cuxas achegas de liquidez dispararon nun 248 % o importe da partida de acredores comerciais, que pasou dos 194.904 euros do ano 2021, aos 679.917 euros do ano 2022.

A débeda coa administración pública, en cambio, segue reducíndose e sitúase en 74.855 euros (-23,01 %).

A sesión serviu tamén para realizar unha aproximación sobre o orzamento que tivo o Pontevedra no curso que acaba de finalizar, que foi de 2,13 millóns, e que estivo tamén marcado polas altas esixencias da Primeira Federación e a incerteza relacionada principalmente cos dereitos de televisión. Unhas circunstancias que marcaron a planificación da tempada e que na próxima xunta de accionistas someterase a aprobación pero que, adiantou Mariño, tampouco terá superávit.

Como é habitual, non faltaron durante a sesión os habituais e desagradables rozamentos entre as dúas faccións que compoñen o consello de administración. Por unha banda, o exconsejero Jose Luís Tilve, representante do 34 % do accionariado, tratou de interromper cada punto da orde do dia para tratar asuntos relacionados coa presente tempada e que serán debatidos no futuro ou acusando a Murillo e os seus conselleiros de negarlle información que lle corresponde. Algo que desde o Consello aseguran que "é falso".

Ademais, a xunta comezou, no seu primeiro punto da orde do día, co informe da presidenta. Un discurso no que defendeu a súa xestión e acusou o grupo opositor de tratar de torpedear con demandas nos tribunais a xestión da sociedade anónima deportiva. Tamén se referiu Lupe Murillo ás dificultades de planificar as tempadas posteriores á pandemia pola caída da afluencia aos estadios ou a reestruturación da categoría. Con todo, defendeu que nos últimos cursos o club tratou de profesionalizarse máis coa incorporación dun director xeral, Marcos do Río; e un director deportivo, o cesado Toni Otero.

A pesar das dificultades, agradeceu a colaboración de socios, afeccionados, accionistas, empregados e de todo aquel que forma parte da familia do Pontevedra e reiterou o seu compromiso de non incrementar a débeda da entidade deportiva.