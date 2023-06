Dani Sousa, ambiciosa ante a histórica semifinal de liga co Poio Pescamar: "Estamos contentas pero con ganas de máis"

O Poio Pescamar estréase este sábado 3 de xuño (18.30 horas, A Seca) nunhas semifinais polo título de liga de Primeira División, no primeiro partido da serie ao mellor de tres que lle medirá ao Burela Pescados Rubén.

Farao despois dunha liga regular que, na campaña do 25 aniversario da entidade, xa foi histórica co segundo posto final.

O logro con todo non é suficiente para unha das veteranas do equipo vermello e capitá, Dani Sousa. "Foi unha tempada increible pero isto aínda non se acabou. Estamos contentas pero con ganas de máis", asegura a brasileira.

Sousa recoñece que "tempadas pasadas quedounos esa espiña de non logralo e agora si, estou moi orgullosa", e móstrase ademais ambiciosa porque "temos posibilidades de lograr estar nunha final inédita para Poio".

En fronte estará un Burela Pescados Rubén que foi a besta negra do equipo nos últimos anos, pero iso cambiou este curso no que se viron as caras ata en catro ocasións cun empate en pretempada e na primeira volta de liga na Mariña, triunfo de Burela en Copa Galicia e vitoria do Poio na última xornada de liga para facerse co segundo posto e o factor cancha no play-off.

"É o equipo co que máis xogamos esta tempada, coñecémonos. Trátase dun equipo multicampión, temos que ter unha activación adecuada para controlar as súas fortalezas e ter tamén o valor de atacar a súa debilidade", analiza a capitá do equipo conserveiro.

Ademais o encontro será na Seca, onde Dani Sousa espera que a afección local "sexa a sexta xogadora porque é un partido histórico e moi importante para nós".