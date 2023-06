Batería de saídas no Marín Futsal: Ale de Paz, Lucía Paz, María León, Iria e Nuria

Revolución no novo proxecto deportivo do Marín Futsal.

Dunha tacada, este venres o club marinense anunciou cinco saídas de futbolistas, que se unen ás xa confirmadas con anterioridade de Silvia Aguete, Ceci, a capitá Pau, Lara Balseiro e Bea Mateos, que deixou as pistas en abril.

Nesta ocasión as saídas inclúen tamén a futbolistas importantes como a internacional Ale de Paz, ademais de Lucía Paz, María León, Iria e Nuria.

Con elas son ata 10 as xogadoras que abandonan A Raña co final da presente tempada.

No bando contrario, as futbolistas que renovaron co Marín Futsal son Jessi 'Café', Inés Mayán, María Estévez e Adriana, ademais da do adestrador Ramiro Díaz.