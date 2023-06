Fran Rico, un campión da Europa League con ADN granate: "Todavía no me lo creo"

Detrás do espectacular éxito do Sevilla FC, campión este mércores por sétima vez da Europa League, hai unha pequena parte pontevedresa. De Portonovo para ser máis exactos, e é que un home con ADN Granate gozou como o que máis de levantar un título continental.

Falamos de Fran Rico, canteirán do Pontevedra Club de Fútbol e que desde hai uns meses vive a súa primeira experiencia nos bancos como segundo de a bordo de José Luis Mendilibar no Sevilla.

"Todavía no me lo creo", recoñeceu nas súas redes sociais o propio Fran Rico tras a final disputada en Budapest fronte á Roma de José Mourinho, e á que venceron en tras unha emocionante prórroga e quenda de penaltis.

Nas imaxes da final podía verse ao de Portonovo agarrado a outros membros do corpo técnico seguindo con tensión a quenda decisiva. A alegría desbordouse pouco despois, e é que non todo o mundo pode presumir de gañar un título europeo.

Ese momento.

Ese instante en el que un currela de los banquillos toca el cielo.

Te lo mereces, Mendilibar. #UELfinal #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uCt869sBkp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 31, 2023

A de Fran Rico foi unha carreira como futbolista con grandes momentos e tamén malos, como as lesións de xeonllo que lle privaron primeiro de progresar no Real Madrid cando estaba xa en dinámica do primeiro equipo e que lle obrigaron a colgar as botas en 2019 cando estaba no Granada. Desde alí pasou aos despachos co Eibar para colaborar como observador, un dos seus equipos como xogador e onde coincidiu precisamente a Mendilibar, encamiñándose despois cara á secretaría técnica traballando no Real Sporting con outro ex-granate como Javi Rico.

Foi así ata que unha chamada de José Luis Mendilíbar fíxolle cambiar de plan. O reto, endereitar o rumbo ata final de tempada dun Sevilla que coqueteaba co descenso pero que seguía con vida en Europa. Vaia se o conseguiron. No campionato doméstico protagonizando unha gran segunda volta, e en Europa brillando nunhas eliminatorias que lle levaron a pasar por grandes escenarios do fútbol continental como os campos do Mancherter United ou da Juventus de Turín, rivais aos que apearon en cuartos e semifinais da competición. Só a Roma interpoñíase entre o Sevilla e o título, pero é que o club de Nervión e a Europa League parecen destinados a atoparse. Sete finais, sete títulos. O último, aínda que sexa un pouquiño, grazas a un pontevedrés como Fran Rico.