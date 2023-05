O Poio Pescamar empata co Marín e xogarase o segundo posto ante o Burela (2-2)

Partido entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Cristina Saiz Partido entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Cristina Saiz

Repartición de puntos entre Marín Futsal e Poio Pescamar no Derbi da Ría disputado este sábado no Pavillón da Raña e no que calquera puido facerse co triunfo nos últimos compases. Este resultado deixa ás conserveiras pendentes da última xornada na que se xogarán o segundo posto ante o Burela.

O partido comezou coas locais avisando sobre a portería de Elena cun disparo de Café. Aos poucos foi o Poio o que se foi facendo co control do xogo, pero aos 12 minutos, en xogada de estratexia á saída dun saque de esquina, era o Marín o que se adiantaba. Adri, cun potente chute, anotaba o primeiro gol da tarde.

Aos dous minutos do segundo tempo chegou a reacción das vermellas por medio de Chiesa, dando paso aos mellores instantes dun Poio que quería a vitoria pero topábase continuamente con Silvia Aguete.

Parecía que as de López-Tulla dominaban, pero nun erro defensivo, María León aproveitou un envío longo e adiantou unha vez máis ás súas.

Optou polo xogo de cinco o cadro visitante con Luci como porteira xogadora en busca da reacción e, nun dos ataques, Anna Escribano ao segundo pau fixo o 2-2.

Quedaban aínda dous minutos por disputarse e esta vez foi o Marín o que respondeu con Lara Balseiro como quinta xogadora, pero ningún equipo, a pesar dos intentos de facerse cos tres puntos, foi capaz de asinar a vitoria.

Este resultado deixa ao Poio Pescamar pendente da última xornada na que se xogará o segundo posto ante o Burela de fronte ao play-off polo título de liga.

MARÍN FUTSAL (2): Silvia Aguete; Pau, Café, Ale de Paz e María León (quinteto inicial). Tamén xogaron, Adri, María Estévez, Inés Mayán, Lara Balseiro e Nuria.

POIO PESCAMAR (2): Elena; Rocío, Luci, Laura Uña e Martita (quinteto inicial). Tamén xogaron, Anna Escribano, Dani Sousa, Irene García, Chiesa e Elena Aragón.

Goles: 1-0, min. 12 Adri. 1-1, min. 22 Chiesa. 2-1, min. 36 María León. 2-2, min. 38 Escribano.

Incidencias: A Raña. Colexiados, Carreira Romero e Ferrero Carballal. Amoestaron a Nuria e Lara Balseiro no Marín.