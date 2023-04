A Universidade de Vigo bate á Escola Naval nun emocionante duelo de dragon boat no Lérez

Competición entre a Escola Naval e a Universidade de Vigo © PontevedraViva Competición entre a Escola Naval e a Universidade de Vigo © PontevedraViva

Unha nova e emocionante competición deportiva naceu este xoves en Pontevedra. Ao máis puro estilo Oxford contra Cambridge, a Boa Vila xa ten o seu propio duelo universitario. Estudantes da Escola Naval contra estudantes da Universidade de Vigo retáronse esta tarde nunha vibrante regata de dragon boat na desembocadura do Lérez.

Cun paseo fluvial abarrotado por compañeiros dun e outro bando animando sen parar ao seu equipo, dúas embarcacións tripuladas por dez remeiros, un temoneiro e un tamborilero deron o pistoletazo de saída á primeira edición da regata Cátedra Álvarez Ossorio. Unha competición creada este ano para enriquecer o programa dunha alianza que une desde hai 15 anos ao centro dependente do Ministerio de Defensa e á Universidade de Vigo.

Os primeiros en tomar a saída foron os participantes masculinos. Á altura do Gremio de Mareantes, ambas as embarcacións partiron cara á primeira ciaboga situada á altura do Puente da Barca para, despois de virar, dirixirse ao segundo punto de xiro á altura da ponte da autoestrada e encarar a continuación a meta situada no punto de saída.

Non houbo cor, a Universidade de Vigo, con tripulantes da altura dos canoístas Noel Domínguez ou David Barreiro, venceron con autoridade á inexperta tripulación da Escola Naval, que a punto estivo de afundir o barco pola entrada de auga como consecuencia da ondada e a corrente.

Moito máis igualada estivo a competición feminina. Aínda que o equipo universitario iniciou a carreira na cabeza e non perdeu nunca o primeiro posto, si que se apertou moito a competición no tramo final do percorrido, que era dunha milla náutica.

Finalmente, o equipo da UVigo logrou defender a posición e adxudicarse o primeiro dobrete dunha competición que ten todos os ingredientes para converterse nunha tradición na que a deportividade e o bo ambiente curmá sobre o resultado final.

O fin desta actividade é estreitar aínda máis os lazos de unión que existen entre a Universidade de Vigo e a Escola Naval Militar.

Durante estes quince anos de relación celebráronse unha gran cantidade de actividades no marco da Cátedra Almirante Álvarez Ossorio que contribuíron, por unha banda a aumentar o coñecemento mutuo e a relación entre ambas as institucións e, por outra, ao intercambio de información que redunda en beneficio do alumnado.