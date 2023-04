A gran final das Series Mundiais de tríatlon achégase a Pontevedra e necesita voluntariado

Este mércores 19 de abril, Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra e Miguel Balea, representante da coordinación da oficina de voluntariado, anunciaron a campaña de captación de voluntariado para as Series Mundiais de tríatlon, que se celebrará en Pontevedra en setembro deste ano.

Lores comentou que esta campaña é unha "peza fundamental" para que este campionato sexa un éxito.

Balea indicou que a organización solicita un total 544 colaboracións de voluntariado de todas as áreas da organización Internacional como da Federación Española do campionato.

O alcalde, pola súa banda, afirmaba que o persoal de apoio realizará actividades relacionadas con "secretaría, acreditacións, apoio a direción da carreira, protocolo, cerimonias, comunicación e prensa e loxística".

Este persoal é independente dos colaboradores que se dediquen á seguridade, xa que teñen unha formación diferente, comentaba o rexedor, que insistía en que "os voluntarios son as primeiras persoas que reciben e teñen relación directa cos deportistas".

O requisito para poder exercer como voluntario é ser maior de 16 anos e, no caso de ser menor de idade, un titor legal deberá cubrir unha autorización conforme pode asistir.

O representante da coordinación da oficina de voluntariado enunciaba os grupos e organizacións que se implican no evento: "as institucións públicas: a Brilat, a Escola Naval, o centro penal da Lama; asociacións de tipo social como Síndrome de Down, como Xuntos; asociacións culturais; asociacións de veciños; a Universidade de Vigo, a Escola Oficial de Idiomas", recalca Balea.

Tamén colabora "a comarca e os nosos veciños portugueses, que xa estiveron en 2019 e imos tentar contar con eles outra vez, co Instituto Português do Desporto e Juventude", informa Miguel Balea, xa que no evento de Multisport de 2019 viñeron 50 voluntarios de Portugal.

O representante da coordinación da oficina de voluntariado comenta tamén que se organizará ao persoal de apoio tendo en conta os seus horarios.

A estes asignaránselle unhas quendas segundo as súas peticións e "se intentará que vaian ás áreas que queren: de secretaría, de prensa, de gardarroupa... Dámoslle a posibilidade de solicitar onde queren estar, con quen queren estar e a partir de aí dámoslle a súa quenda de colaboración", explica Balea.

O comisionado da oficina de voluntariado expón que se esixirán dúas quendas nos 4 ou 5 días."Cada voluntario terá a súa quenda de colaboración co seu día, hora, lugar, e co seu xefe de sector que o levará ao seu sitio".

Tamén se cubrirán "os gastos de desprazamento para ir ao lugar de colaboración como son: a manutención, o equipamento; así como todo tipo de necesidades para realizar a súa función: materiais; seguro de RC e accidentes e un certificado de colaboración".

Ademais poderán participar en todas as accións paralelas que haberá durante o evento: "o Desfile de Nacións, algún concerto, algunha festa", destaca Balea.

Lores expón que será complicado mellorar a organización do ITU MultiSport de 2019, pero destaca que "Pontevedra é un referente mundial no triatlón" e que o que poderán mellorar para esta proba é a comunicación co sector hostaleiro, xa que houbo 'overbooking' no evento de 2019. O alcalde propoñeralle que teñan tres sesións de comidas e ceas e que ofrezan cartas nos máximos idiomas posible, tendo en conta que é un campionato ao que veñen moitas persoas de diferentes países.

Os interesados en colaborar nesta experiencia poderán anotarse a través desta páxina web.