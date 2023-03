Señor: "A mensaxe desde o inicio é que crean neles e hoxe creo que se ratificou"

Partido entre Pontevedra - Linares en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra Club de Fútbol conseguiu a súa segunda vitoria consecutiva con Juan Antonio Señor á fronte do equipo. O técnico, na rolda de prensa tras o partido contra o Linares, valorou que foron "desde o principio a por a vitoria" e, sobre todo, o "sacrificio defensivo" que realizaron os seus xogadores cando máis o necesitaban.

"A mensaxe desde o inicio é que crean neles e hoxe creo que se ratificou", indicou Señor. "É un equipo que foi desde o principio a por a vitoria, recibiu o gol nun pequeno desaxuste, pero levantámonos de novo, seguimos buscando a portería contraria e a partir de aí podemos falar dunha segunda parte cun escenario diferente onde tes que ter en conta diferentes cousas. Faltounos un pouquiño de control de balón para certos momentos desa segunda parte", pero "traballarémolo".

Destacou sobre todo o realizado na primeira parte, o equipo saíu con ganas e sentenciou antes do descanso. Pero o adestrador granate explicou que non quería que os seus xogadores metésense atrás a defender, senón que seguisen na mesma liña mostrada ata ese momento. "Que vitoria é fácil?", preguntou Señor. "As vitorias xestiónanse en 90 máis o engadido. Fixemos moi bos 45 minutos e fixemos de sacrificio moi bos 45 minutos tendo en conta diferentes cuestións", como poden ser os cambios, "a xente que vén de lesión, as sensacións dos xogadores que se estaban deixando a pel... E a partir de aí vas reaxustando".

De feito, insiste en que o fixeron un "exercicio de sacrificio defensivo a todos os niveis enorme" e o único que lles faltou foi "ter un pelín de control de balón nalgunhas ocasións".