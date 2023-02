Repartición de puntos entre Alcantarilla e un Poio Pescamar incapaz de asaltar o liderado (2-2)

Segundo empate consecutivo para o Poio Pescamar en liga, que segue sendo incapaz de asaltar o liderado dunha clasificación comandada polo Burela.

O cadro rojillo foi sempre a remolque contra o Alcantarilla, que se adiantou cun gol temperán de Blanca tras aproveitar un balón solto á saída dun saque de banda.

As de López-Tulla buscaban por todos os medios a igualada, en especial con chegadas de Luci e Rocío, que protagonizaban as ocasións máis claras do encontro, mentres as murcianas tentaban con roubos a metade de cancha aumentar a súa renda no marcador.

E chegou o empate antes da medianía do primeiro tempo. Laura Uña cedeu a Luci e esta de disparo cruzado asinaba o 1-1 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios o curso de partido non cambiou en exceso. O equilibrio e a igualdade era predominante e só Pao, cun forte chute desde a frontal á saída dun saque de banda era capaz de bater a Sandra Buzón.

Tardou entre pouco e nada en reaccionar ao 2-1 o Poio Pescamar, e é que tan só un minuto despúes do gol rival, Laura Uña transformaba desde os seis metros un penalti cometido sobre Rocío.

A catro minutos para a conclusión, Laura Uña tiña a oportunidade para poñer por diante por primeira vez ás conserveiras, pero o seu disparo desde os dez metros foise alto e obrigou ao seu adestrador para optar polo xogo de cinco en busca dunha vitoria que, con todo, puido conseguir Marta de los Riscos para o Alcantarilla a porta baleira desde campo propio.

ALCANTARILLA (2): Irene Franco; Marta de los Riscos, Carla, Anita Piñeiro e Blanca (quinteto inicial). Tamén xogaron, Mariángeles Piñeiro, Pao Cartaxena, Andrea, Iraia, Miri e Ana Belén.

POIO PESCAMAR (2): Sandra Buzón; Anna Escribano, Luci, Martita e Marta Peñalver (quinteto inicial). Tamén xogaron, Laura Uña, Rocío, Elena Aragón, Irene García e Chiesa.

Goles: 1-0, min. 1 Blanca. 1-1, min. 9 Luci. 2-1, min. 27 Pao Cartaxena. 2-2, min. 28 Laura Uña (penalti).

Incidencias: Fausto Vicent. Colexiados, Botella López e Castillo López. Amoestaron a Martita, Luci, Laura Uña, Anna Escribano e Marta Peñalver no Poio Pescamar.