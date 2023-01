O Pontevedra afronta as últimas horas de mercado cunha ficha sub 23 libre e a incógnita de Gueye

Guèye, no partido de Primeira Federación entre o Pontevedra e o Rayo Majadahonda disputado en Pasarón © Cristina Saiz

Calma tensa en Pasarón nas últimas horas do mercado invernal do fútbol español e europeo. A pesar de que o exdirector deportivo e actual adestrador, Toni Otero, negase a necesidade de reforzar o equipo, nas últimas horas toda a contorna granate, técnico incluído, falaron abertamente das posibilidades de incorporar novos xogadores.

Para entrar, hai que deixar saír. O Pontevedra afronta estas últimas horas de mercado cunha soa ficha sub 23 sen asignar. As 23 restantes están ocupadas.

Ata o momento, só se produciron dous movementos no primeiro plantel neste mercado invernal. O mediocentro Mario Ortiz pediu saír e a súa praza ocupouna o central Derik.

Tampouco está clara a parcela na que a directiva granate ve necesario reforzar o primeiro equipo. Moitas son as voces que demandan un extremo que poida actuar polo flanco dereito do ataque. Con todo, outros prefiren a chegada dun dianteiro e hai quen pensa en que, ante a saída de Ortiz e a lesión de Borja Domínguez, é precisa a chegada dun centrocampista.

Con todo, só pode chegar un. Salvo que se produzan saídas. O que máis papeletas ten para recibir a baixa é o ausente Libasse Gueye. O extremo senegalés declarouse en rebeldía durante as vacacións de Nadal e non volveu a Pontevedra desde entón. A entidade que preside Lupe Murillo dispón de argumentos máis que suficientes para rescindir o contrato do xogador de forma unilateral e ocupar a súa ficha nun xogador máis comprometido e determinante. Con todo, o club podería "castigar" a pouca profesionalidade do novo atacante negándolle a liberdade para fichar por outro equipo e obrigarlle a cumprir o contrato asinado.

Tampouco é descartable a estas alturas de mercado que desde a dirección deportiva decidan dar a baixa a un, ou máis dun, dos xogadores que ocupan fichas sénior para traer outras pezas que incrementen a competitividade dun equipo que ocupa o penúltimo posto da táboa.

A situación económica é un aspecto para ter moi en conta neste suposto. Despedir a un xogador a estas alturas conlevaría pagarlle todo o tempo que lle resta de contrato e dos xogadores sénior, case todos contan con esta e unha campaña máis asinada. Por iso, os que máis papeletas teñen para abandonar a disciplina granate sobre a bucina son os que terminan contrato ao 30 de xuño, entre eles, Oier Calvillo, Alberto Rubio ou Diego Seoane, que por cuestións físicas ou de rendemento non están a ofrecer este ano o nivel esperado.

Que un club de superior categoría deportiva ou orzamentaria se presente a última hora para levar a algún dos novos talentos do club é algo que tamén hai que ter en conta, aínda que desde a zona nobre de Pasarón ven pouco probable. O único nome que entra neste suposto é o de Miguel Román, mediocentro defensivo de gran proxección que termina contrato a final de tempada e que, con total seguridade, non renovará o seu compromiso co equipo granate. Aceptar un traspaso de última hora sería a única forma de recibir unha contraprestación económica, aínda que sería a cambio de debilitar gravemente a un equipo que aínda cre na permanencia.