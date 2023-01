Toni Otero: "Confío cegamente neste plantel, é competitivo para non estar onde está"

Primeiro adestramento de Toni Otero como adestrador do Pontevedra © PontevedraViva

Toni Otero é o novo adestrador do Pontevedra. O que era director deportivo da entidade dirixiu este venres o seu primeiro adestramento e, ao finalizar, compareceu diante dos medios de comunicación na sala de prensa de Pasarón para analizar todos os asuntos de actualidade que rodean ao Pontevedra.

CESAMENTO DE ANTONIO FERNÁNDEZ

Recoñeceu Toni Otero que "sucederon cousas que a ninguén nos gusta. Esta semana tomamos a decisión, pensámolo moito. Aguantamos resultados negativos e dóenos porque Antonio, ademais de técnico era amigo meu". Admitiu que a decisión se tomouse tarde pero "falouse coa presidenta e os tempos foron os que foron".

Neste sentido, tirou de tópicos para explicar que neste tipo de situacións despedir ao adestrador é o que se adoita facer. "Decidimos facer un cambio e fíxose, queremos que salga ben imos poñer todo da nosa parte. Algo había que facer", declarou descartando a posibilidade de reestruturar o plantel.

Sobre as razóns que conduciron ao cesamento de Antonio Fernández, resumiunas nos malos resultados, "pequenos detalles" e mala sorte.

"As razóns débense só aos resultados. Con Antonio, pola miña banda, non hai ningún problema, somos amigos á parte de compeñeros de traballo", insistiu. De feito, confesa Otero que a opción de mantelo unha semana máis no posto estivo ata última hora encima da mesa. "Valorouse moito que continuase e darlle unha semana máis. Pero xa viñamos de resultados negativos, chega un momento que son moitos resultados e ves que os equipos de arriba vanse. O ideal sería máis temperán pero os tempos son os que son".

O feito de ofrecerse el mesmo como adestrador precipitou tamén a decisión do consello de administración. "A solución podía ser eu e dabamos continuidade cambiando certas cousas", recoñeceu.

Tamén admitiu Toni Otero certas discrepancias coas decisións do xa exentrenador. "Eramos dúas persoas próximas pero ultimamente tiña moito máis espazo. Era o mellor porque parecía que eramos un, pero non. Neste club o técnico decide e opina", remarca.

Foron decisións como os recentes cambios de sistema os que causaron a perda de confianza no preparador nado en Ourense. "O cambio de estilo son os detalles que un adestrador ten. Sabiamos que el xoga con cinco atrás porque antes de fichalo informámonos. Nas miñas conversacións con el, ao principio díxoselle que o plantel era para xogar dunha maneira, cun sistemas. O equipo fixo un moi bo fútbol, polos resultados e a sorte fixéronlle readaptarse e el sentíase máis seguro xogando da outra forma e tentóuselle axudar fichando a un central máis", explicou Otero en referencia á fichaxe de Derik.

"Pensabamos que Antonio ía sacar a situacion adiante. Trouxemos un central máis porque o requiría xogar con tres centrais, é a proba de que contabamos con el", insiste o novo técnico remarcando que Antonio "é o adestrador ao que máis apoiei de todos os clubs no que estiven".

Quixo deixar claro que sempre confiou no traballo de Fernández Rivadulla. "Estiven vendo como traballaba e non podes dicir que non era un bo profesional. Todo o contrario. Pero o fútbol é así", dixo facendo alusión a "pequenos detalles" como as ocasións de gol fallados en momentos clave contra o Badaxoz ou o Sanxe que marcaron os resultados finais dalgúns partidos.

Tamén quixo desmentir que Antonio Fernández decatouse pola prensa da súa destitución. "É mentira", afirmou. "Díxenllo eu persoalmente nun café porque ante todo somos amigos. Fun eu quen llo dixo, é imposible que se decatara pola prensa", detallou.

CALIDADE DO PLANTEL

Outro dos piares do seu discurso foi a férrea defensa dos xogadores. "Está a poñerse ao plantel en boca de todo o mundo. É moi competitiva e había que darlle un cambio. Confio cegamente neste plantel, é competitiva para non estar onde está", aseverou Toni Otero.

Neste sentido descarta a posibilidade de acometer fichaxes para reforzar un equipo que se mostrado débil á hora de competir de ti a ti con outros equipos da categoría. "O plantel é o que é. Eu apostei por eles e o club tamén. Poderíanse facer cambios agora e non se van a facer. Os canóns apuntan a nós e temos que sacar isto adiante. Non imos botar xogadores para traer xogadores", insiste,

Con todo, "se aparece un sub 23 interesante e ponse a tiro, o club farao", puntualizou.

Sobre a saída de Mario Ortiz e o alta de Derik, matizou Otero que "nos pediu saír, entendemos que non estaba a xogar demasiado e o míster quería xogar con cinco atrás e puxemos un central máis".

Sobre a última incorporación desfíxose en eloxios. "Derik é un grandísimo profesional. Non se lle asinou a principio de tempada porque tivo lesións e el foi o primeiro en dicir que necesitaba un tempo. quedou e ademais é un xogador que pode xogar de lateral ou mediocentro. É un profesional impresionante, con ganas e actitude dun rapaz de vinte anos e merécese estar aquí. Non me parecería xusto dicir que se Antonio non estivese Derik non asinaría, seguramente si", resolveu.

DESAPARICIÓN DE GUEYE

A desaparición do extremo senegalés é outra das patacas quentes que debe afrontar o Pontevedra e o director deportivo sostén que o club non ten nada que ver coa actitude do mozo extremo. "O club tomará as medidas que teña que tomar, garántovolo. Non ten culpa Toni nin Lupe. É unha decisión del. Unilateral. Dixo que non quere volver", declarou con rontundidad.

Ademais, sinalou Toni que o club puxo todo do seu parte para facilitar a adaptación do novo. "É un tema que nos sorprendeu a todos. É un mozo que se trouxo sabendo as dificultades que tiña co idioma. Fíxose un esforzo grande con clases de español e moitas cousas. Eu teño moitas anécdotas con mozos destas características no Celta, no Barcelona ou nas Palmas. A súa decisión foi del. Ninguén esperaba que o fixese, tiñamos os voos de ida e volta colleitos, estaba avisado el. Estaba todo feito. E de súpeto non aparece".

"Non é unha situación que o Pontevedra xerase, todo o contrario. Estaba mesmo ameazado para que volvese e o único que nos quedaba era mandar a alguén con el ou non deixalo viaxar. Pero tiña que viaxar por tema de papeis", xustificou Otero, defendendo que "o club tomará as medidas pertinentes para que vaia aos estamentos aos que teña que ir".

Tampouco ve necesario cubrir a súa ficha porque "hai xente que xoga por banda e el tampouco estaba a xogar demasiado. Senón chega a meter eses dous goles nin sequera estariamos a falar del". Aínda que admite que "cando un asínao é porque lle viu esas cousas".

DURACIÓN DO CONTRATO

Unha das grandes incógnitas do salto de Toni Otero ao banco estaba na duración do seu contrato. Se se trataba dunha medida provisional, se adestraría ata final de tempada, se ampliaba o seu vínculo coa entidade ou se dependería dos resultados inmediatos. "Isto é fútbol, non terei crédito ilimitado. Se as cousas non van ben, eu apártome. Tamén dixen agora que se o problema era eu, apartábame eu. Asumo a responsabilidade como adestrador con todo, igual perdo os catro primeiros partidos e digo que non vou poder axudar. Senón me vexo capacitado como para cambiar esta situación serei o primeiro en dar un paso ao carón e logo a presidenta decidirá se quedo como director deportivo ou non", explicou Otero.

É consciente tamén de que agora toda a presión da competición recaerá sobre el. "Eu teño toda a responsabilidade para ben ou para mal, son o responsable deportivo. Eu non vou esconderme. Se sae mal o responsable é Toni Otero, por iso estou aquí dando un paso adiante porque considero que son o responsable".

Tampouco está de acordo en que se critique a súa falta de experiencia nos bancos. "A xente pode pensar que non teño experiencia como adestrador. Estou de acordo, pero a que teño ao redor de adestradores non a ten ninguén en Galicia", presumiu sen prometer milagres. "Non teño unha varita máxica, oxalá salga ben, pero se non saen ben eu serei o primeiro en dicir ata aquí", repetiu.

Non é a primeira vez que Toni Otero expresa o seu desexo de exercer como técnico e agora que ten a oportunidade non oculta a súa ilusión. "Ábrese unha nova vía que pode saír ben ou mal. O risco tamén o asumo eu. O que fun valente dando o paso adiante fun eu. Por iso pídolle compromiso ao plantel. Os que estamos en dúbida somos o plantel e eu. Por iso os que queiran vir adiante comigo, con actitude e compromiso virán; e os que non, os baixo do carro", advertiu.

A pesar de que era a primeira opción para relevar a Antonio, non foi a única alternativa. "Ata onte había varias opcións, non era só a opción de Toni. Eu dei o paso adiante, haberá xente que me critique oe me encomie. Vai ter razón o que gañe", simplificou.

Detallou tamén que non se puxo á fronte do equipo no adestramento do xoves porque "había unha serie de cambios que había que acometer. Fixen unhas peticións ao club e aínda non estaban. Houbo unha serie de cousas e había que sentar e falar. Non podía aparecer en algo cando non estaban sentadas as bases", matizou.

CRÍTICAS Á PRESIDENTA

Toni Otero asegura que "leo e escoito pouco" porque considera que moitas das opinións que aparecen nos medios de comunicación ou redes sociais proceden de "xente que non está no día a día do club ou nin ten título de xornalista".

Aínda así pide que se diferencie entre a parte deportiva e a parte institucional. "O que pase coa presidenta non ten nada que ver co deportivo e estanse mesturando esas cousas".

Neste sentido, volveu deixar claro o seu compromiso polo actual plantel do Pontevedra. "A aposta polo plantel é miña, eu creo que é un plantel o suficientemente bo como para obter a permanencia. O ruído que haxa por fóra eu non o podo manexar e non o quero valorar. Só pido que a afección se envorque co equipo, que non pensen en Lupe nin Toni. Eu non valoro cánticos, nin berros, nin aplausos. Se me pasa a min terei que asumilo e darlle a volta á situación se son capaz", resolveu.

SENTIMENTO DA AFECCIÓN

O novo adestrador mostrouse comprensivo co enfado da inchada. "A afección sempre ten dereito a estar enfadada. Son o termómetro que determina onde está o club e o plantel", afirmou.

Pero para as próximas semanas pediulles un favor. "Só pídolles que tenten apoiar ao plantel e crean nel como creo eu. Ao final todos estamos aquí para que isto salga ben. Se mañá sae mal xa terán tempo á crítica. Igual que o ano pasado pediuse a súa axuda e deuna, que este ano fagan o mesmo. Non importa que Toni Otero estea hoxe sentado aquí. Mañá estará outro e dentro de dez anos estará outro e isto será unha anécdota. O único que pido é unión e que dean unha marxe ao plantel que eu creo que é boa. Se queren pitarme a min ou queren enfadarse que o fagan, pero que no partido apoien. Que xa o fan, non teño ningunha queixa", recoñeceu.

OBXECTIVO: A SALVACIÓN

"Imos tentar sacar o equipo adiante co obxectivo claro da permanencia. Vai ser difícil, moi complicado, pero hai que sacalo con compromiso e actitude", declarou Otero para marcar un obxectivo claro por primeira vez na presente tempada.

O RIVAL: BALOMPÉDICA LINENSE

Todo o ruído derivado da destitución de Antonio Fernández pode desviar a atención da final que debe afrontar o Pontevedra este domingo. Sobre o partido, Otero recoñeceu que haberá cambios na aliñación e lanzou unha adevertencia aos seus pupilos. "O que baixe os brazos, comigo non xogará. Chámese como se chame", asegurou.

Con só unha sesión de traballo, recoñece que preparar o partido é "complicado". Pero confía no traballo que o equipo e corpo técnico fixo durante toda a tempada. "Hai unha base e non imos cambiar demasiadas cousas, senón a recuperar cousas que creo que a este club viñéronlle moi ben", desvelou.

As únicas baixas coas que conta Toni Otero para o duelo do domingo son as de Bastos por lesión e Soto por sanción. Os demais están todos dispoñibles e o seu novo adestrador pídelles que "estean confiados e a partir de aí iremos crecendo", rematou.