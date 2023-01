O marinense Álvaro Santos repite convocatoria coa Selección Española Sub-18

Álvaro Santos, nun partido coa Selección Española Sub-18 © Real Club Celta de Vigo

Segunda convocatoria internacional para o futbolista marinense Álvaro Santos, que foi citado de novo pola Selección Española Sub-18.

O actual xogador do Celta de Vigo, formado no Portero 2000, debutou o pasado mes de novembro co combinado nacional Sub-18 nun dobre enfrontamento con Suíza, partindo desde o banco no primeiro encontro entrando no minuto 46 e sendo titular no segundo participando outros 75 minutos.

Santos convenceu entón co seu rendemento ao seleccionador Pablo Amo, que o incluíu na lista de 22 futbolistas que representarán a España no partido amigable previsto ante Italia o próximo 18 de xaneiro.

O encontro xogarase na localidade de Coverciano, Florencia.