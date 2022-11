O Poio Pescamar resolve pola vía rápida en Ceuta (0-7) para avanzar aos oitavos de Copa

A só un paso da fase final da Copa da Raíña está xa o Poio Pescamar, tras superar con éxito e sen apuros o compromiso de segunda rolda que lle levaba este martes ata a cidade autónoma de Ceuta.

O conxunto conserveiro exhibiu a súa pegada para desfacerse con contundencia do CD Camoens da Segunda División (0-7) avanzando aos 1/8 de final do torneo do KO.

As xogadoras adestradas por Luís López-Tulla dominaron o choque desde o inicio, aínda que a boa actuación da porteira local e os postes evitaron que tomasen a dianteira xa nos primeiros compases.

A resistencia ceutí durou nove minutos, ata que Rocío Gómez perforou a lata. Nese momento e nun dicir amén o marcador disparouse ata o 0-4 que deixaba case pechada a eliminatoria, con goles de Susi en propia meta, Luci e Martita, ao que se sumou o quinto de Dani Sousa antes do descanso.

Na segunda metade, xa con menor intensidade, Agostina Chiesa e Marta pecharían a goleada para confirmar o bo momento que vive o seu equipo.

Agora o Poio Pescamar espera rival no sortero dunha terceira rolda que se disputará o 6 de decembro e na que estará en xogo o billete á fase final a oito da competición.