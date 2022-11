A Liga Asobal volve, por fin, ao Pavillón Municipal

Un ano e medio despois, a Liga Asobal regresa ao fin ao Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra.

Desde o 29 de maio de 2021 o pavillón pontevedrés non acollía un encontro da máxima categoría do balonmán nacional, primeiro polo descenso do Cisne e tras recuperar un posto na elite debido principalmente ás obras de remodelación ás que foi sometida a instalación.

Por este motivo, unido aos eventos extraordinarios como os Campionatos do Mundo de Loitas Olímpicas, o Municipal non estivo ata a data ao dispor do cadro cisneísta, que tivo que mudarse mentres tanto a Príncipe Felipe.

Ese exilio acaba esta semana, co encontro que lle medirá ao Bidasoa o vindeiro venres 4 de novembro (21.30 horas) correspondente á novena xornada do campionato, aínda que os pupilos de Javier Márquez apenas poderán exercitarse previamente na instalación. Co Campionato Cidade de Pontevedra de Taekwondo ocupando a pista ata este martes, o mércores está previsto desmontar a pista azul en Príncipe Felipe para colocala no Municipal, polo que antes do xoves en ningún caso poderán adestrar alí.

O CISNE BARCELONA, O DOMINGO 27 DE NOVEMBRO

O Cisne volverá ademais ao Pavillón Municipal para non volver saír del, nin sequera no encontro que estaba en dúbida coa visita do poderoso Fútbol Club Barcelona a Pontevedra, e que coincidía cunha competición de karate programada no pavillón.

Finalmente tras o acordo entre clubs para atrasar o choque ao domingo 27 en lugar do sábado, a petición oficial cursada pola Televisión de Galicia para ofrecer o choque o citado día 27 ás 19.00 horas fai que se de xa por feito que así será, a falta só da confirmación oficial por parte de Asobal.

Con este novo horario haberá tempo suficiente para desinstalar o operativo do karate e que o pavillón este listo para o partido de balonmán. Unha boa noticia tras varias semanas de incerteza respecto diso.