Peche de filas no Pontevedra ao redor de Antonio Fernández

A derrota en León, sobre todo polas malas sensacións, deixou un resaibo amargo no Pontevedra Club de Fútbol, que xa mira cara ao seu futuro próximo coa visita do próximo domingo 30 de outubro (17.00 horas) do San Fernando ao Estadio Municipal de Pasarón.

Será un duelo vital para os granates, ante as dúbidas que xeraron no ambiente as seis xornadas que acumula o equipo sen gañar.

Demasiado tempo sen sumar tres puntos que, en todo caso, non esgotou o crédito do técnico, e é que no Pontevedra pechan filas ao redor de Antonio Fernández convencidos de que aínda pode reverter a situación.

Esa é polo menos a mensaxe que se transmite nunha semana que se iniciou con reflexión no vestiario, xa que o corpo técnico e o director deportivo, Toni Otero, dirixíronse aos futbolistas nunha longa charla de preto de 45 minutos nos vestiarios de Pasarón antes de iniciar a sesión do luns, que tivo lugar no segundo campo do Complexo Deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira.

Unha petición de unión e esforzo nun momento delicado que se ve acompañado a nivel deportivo coa recuperación de efectivos, xa que tanto Samu Araújo como Luís Martínez iniciaron a semana ao mesmo ritmo dos seus compañeiros, deixando como a única baixa prevista salvo contratempo para o próximo partido de liga será a de Libasse Guèye, concentrado estes días coa selección sub-23 de Senegal.