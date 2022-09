Dominio do RCN Sanxenxo no inicio do Europeo da clase 6 metros

O Campionato de Europa da clase 6 Metros celébrase desde este martes na cidade portuguesa de Cascais e, tras a disputa da primeira xornada, o Bribon 500 do armador Jose Cusí, que defende o título, sitúase xa no máis alto da clasificación.

Con Pedro Campos e Jane Abascal alternando a cana do barco do Real Club Náutico de Sanxenxo neste Europeo, a cita continental deu comezo con “unhas condicións estupendas para navegar”, sinalou o regatista Pedro Campos.

O campionato non puido empezar mellor para a tripulación do Bribon 500. "Fixemos dúas probas, nas que fixemos un segundo e un primeiro, polo que somos líderes a un punto do segundo, o británico Nirvana", continuou o patrón.

O outro barco español da frota de Clásicos, o Titia de Alicia Freire e con Mauricio Sánchez-Bela á cana debuta na terceira praza da xeral, tras uns parciais 6-2, que o sitúan tras esta primeira xornada a catro puntos do segundo e cinco puntos do líder. Representante tamén do Real Club Náutico de Sanxenxo, os de Freire e Sánchez-Bela navegaron especialmente ben na segunda manga do día, cruzando con autoridade a liña de chegada en segunda posición.

Ata o sábado 10, día no que conclúe o campionato, está previsto que a frota navegue un máximo de oito regatas. Unha vez completasen seis probas entrará en xogo o descarte, co cal cada competidor poderá desfacerse do seu peor resultado do campionato.