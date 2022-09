Baltar e A Lomba, sedes da fase intermedia da Copa das Rexións da UEFA

A selección galega amateur clasifícase para a fase intermedia da Copa de Rexións da UEFA © RFGF

Galicia será a sede que albergue do 6 ao 12 de outubro a fase intermedia da Copa das Rexións UEFA. A Selección Galega, como vixente campioa da fase nacional, será a representante española nesta fase europea ante os representantes de Suíza (Ginebra), Hungría (Pest) e Eslovenia (Liubliana).

O combinado galego accedeu a esta fase intermedia ao ser o vixente campión nacional logo de derrotar o 11 de marzo do 2020 a Andalucía na gran final que tivo lugar en Las Rozas.

Galicia, encadrada no Grupo 7, xogarase o único billete que hai en xogo para a fase final europea do 6 ao 12 de outubro nos campos de Baltar (Portonovo) e A Lomba (Vilagarcía de Arousa). A Real Federación Galega de Fútbol mantén abertas as conversas cos concellos de Vilagarcía e Sanxenxo para que a competición se desenvolva nas mellores condicións e destaca a boa disposición amosada polos dous consistorios.

En total, inscribíronse 36 federacións, das cales Malta e San Marino presentarán seleccións nacionais amateurs e o resto estará representado polas seleccións rexionais. As seleccións das 31 federacións con maior coeficiente de competición, entre elas España representada pola Selección Galega, comezarán na Rolda Intermedia, e as outras cinco participarán na rolda preliminar para pelexar polo posto restante da rolda intermedia.

Os oito gañadores dos grupos da Rolda Intermedia clasificaranse para a fase final que se celebrará, en principio, nas dúas últimas semanas de xuño de 2023.

Os 32 contendentes (31 equipos que participan nesta rolda e o gañador da rolda preliminar) dividíronse en oito grupos de catro equipos en función dos seus coeficientes, dos que só se clasificará o gañador.