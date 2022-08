A incógnita do DUX Internacional de Madrid: Chegará a visitar Pasarón na terceira xornada de liga?

A só vinte días de que comece oficialmente a tempada na Primeira RFEF unha gran incógnita sobrevoa á competición, que pasará co DUX Internacional de Madrid?.

O conxunto madrileño é un dos rivais do Pontevedra (debe visitar Pasarón o 11 de setembro na terceira xornada do campionato). Formalizou en tempo e forma o seu inscrición por segunda tempada consecutiva na terceira categoría do fútbol nacional, pero desde entón non pechou ningún movemento e nin sequera comezou a adestrar, cando os seus rivais levan polo menos tres semanas de preparación.

Nesta situación cada día parece máis probable que non chegue a presentarse á primeira xornada de liga, que debe disputar fronte ao Deportivo en Riazor.

Segundo desvelou o adestrador do equipo a pasada tempada, Alfredo Santaelena, en diferentes medios de comunicación, apenas 7 futbolistas contan con contrato en vigor, pero ante a incerteza creada déuselles vía libre para buscar acomodo noutros clubs, e o propio técnico a pesar de ter apalabrada a súa continuidade non foi confirmado no cargo.

Alfredo Santaelena es el entrandor del DUX Internacional de Madrid. El técnico nos habla de la situación que vive el club



"A estas alturas no haber empezado con el equipo es difícil de asimilar"



https://t.co/oSXItz9SD9 pic.twitter.com/edZbnEjWiM — RadiogacetaRNE (@RadiogacetaRNE) August 4, 2022

O problema, sinalan, está nas esixencias que marca a Rea Federación Española de Fútbol (RFEF) para esta categoría, que pasan ademais de con ter que contar con céspede natural, aforo mínimo de 4.000 espectadores e luz artificial no seu estadio fixan obrigacións como a de contar con 17 fichas profesionais cun soldo mínimo de 20.000 euros.

"Necesitamos 1,2 millóns para pechar o orzamento. Non os temos aínda, e non quero empezar a tempada sen ter ese diñeiro asegurado, porque entón corremos o risco de impagar aos xogadores a partir de novembro", recoñeceu o presidente do DUX, Stephen Newman, a El Confidencial nun artigo publicado leste mesmo luns 8 de agosto.

A isto únese que o Internacional debe buscar un novo estadio para os seus partidos como local, apuntando a unha mudanza á localidade de Aranxuez.

Unha pataca quente en toda regra para a RFEF, reitora dunha competición que pretende achegar ao profesionalismo e que non sabe, a pouco máis de dúas semanas do seu inicio, se contará con todos os equipos que contan con dereito deportivo a competir na mesma.