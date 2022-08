O Teucro de Primeira Nacional ponse en marcha co reto de rexurdir das súas cinzas

Levantar cabeza e rexurdir das súas cinzas. Ese é o obxectivo da Sociedad Deportiva Teucro tras o seu descenso a Primeira Nacional.

O novo proxecto deportivo do vicedecano do balonmán nacional na terceira categoría deu este mércores os seus primeiros pasos con inicio dos adestramentos.

Foi cunha leve sesión desenvolvida no pavillón Multiusos da Xunqueira baixo ás ordes de Irene Vilaboa, que repite por terceira tempada no banco teucrista.

A adestradora terá a aus ordenes un plantel con mestura de experiencia e mocidade, na que continúan dous pesos pesados como Marko Dzokic ou Caue Herrera pero que estará cheo de canteiráns, como os porteiros Daniel Pérez e Miguel Giménez Pello, os extremos Óscar Paredes e Sergio Cortizo, o central Sergio Blond, o pivote Martín González ou Brais Cerviño.

Ademais o club pontevedrés confirmou ata a data a renovación de Álex Sánchez e as fichaxes do central Xurxo Rivas e do lateral brasileiro Rhuan Marchette, especialista defensivo procedente do Sanxenxo.