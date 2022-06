VÍDEO.- Álvaro Preciado di adeus ao Cisne nun emotivo acto de despedida

Acto de despedida de Álvaro Preciado do Cisne © Mónica Patxot

"Despídome feliz aínda que estea a chorar". Son as palabras de Álvaro Preciado, que este venres despediuse de maneira oficial da familia cisneísta nun emotivo acto no que estivo rodeado dos seus compañeiros, familiares e directivos.

Foron 16 anos, desde os seis anos de idade, de traxectoria no conxunto pontevedrés que conclúen este ano para dar un paso adiante na súa carreira e iniciar un novo reto no Ciudad de Logroño, un equipo cunhas expectativas máis ambiciosas en Liga Asobal que o cadro branco.

O acto, celebrado nunha sala do Hotel Galicia Palace, comezou co discurso do xoven central, visiblemente emocionado e que non foi capaz de conter as bágoas. "Péchase unha etapa de máis de 16 anos, este último ano foi incrible, sobre todo por todas as persoas que me levo", dixo o prometedor xogador, quen non perdeu a oportunidade de agradecer o apoio de todos os adestradores da base, de todos os seus compañeiros, do corpo técnico do primeiro equipo, con mención especial para o seu adestrador Jabato; e da xunta directiva que encabeza Santi Picallo. "Esta sempre será a miña casa", rematou.

Tomou a remuda o dirixente cisneísta que, co seu habitual sentido do humor tratou de quitar ferro ao asunto aínda que tampouco puido ocultar a súa emoción. "É un mozo feito no club", destacou o presidente quen valora non só o carácter competitivo do canteirán, senón tamén a súa capacidade de traballo. Finalizou o seu discurso situando a Preciado como "un exemplo para seguir" e prometendo que "imos seguir presumindo de ti".

Acto seguido, o presidente fíxolle entrega dunha serie de agasallos, entre eles unha camiseta do club asinada por todos os seus compañeiros "para que presumas alí", chanceou.

Sentado ao seu lado estivo durante todo o acto o adestrador do primeiro equipo do Cisne, Javier Fernández, Jabato, que tamén comunicou a súa decisión de abandonar o Cisne. Decisión que explicará a próxima semana, este venres centrouse só en encomiar, facendo un esforzo para conter o pranto, a unha das súas principais figuras. "É un exemplo para calquera rapaz que se inicie no Cisne", afirmou o técnico quen o felicitou por "ser chamado para cousas máis grandes porque llo merece".