VÍDEO.- Primeira medalla para Melania Rodríguez no Europeo de Trampolín, cun ouro na proba por equipos

Melania Rodríguez, no Campionato de Europa de Ximnasia Trampolín en Rimini © Real Federación Española de Gimnasia

Melania Rodríguez xa ten a súa primeira medalla no Campionato de Europa de Ximnasia Trampolín que se está disputando na localidade italiana de Rimini.

A deportista do Club Ximnasia Pontevedra-Burgas Ourense foi clave no triunfo de España na proba de trampolín por equipos feminina, superando na final ás seleccións de Xeorxia e Alemaña, prata e bronce respectivamente.

Melania formou equipo con Marina Chavarría e Erica Sanz, nunha proba olímpica na que a nivel individual deu un importante paso á fronte situándose entre as mellores.

A pupila do tamén pontevedrés Pablo Hinojar aínda pode engrosar o seu medalleiro particular no Europeo, no que participará nas finais tanto individual como de equipos na modalidade de dobre minitramp (DMT), rolda decisiva que se disputará o próximo domingo 5 de xuño e á que chega coa terceira mellor nota da fase de clasificación.

É precisamente no DMT onde a ximnasta pontevedresa pasou recentemente aos libros de récords ao conseguir a plusmarca mundial de dificultade, na Copa do Mundo, cun novo elemento que pasará agora a levar o seu nome.

BRONCE POR EQUIPOS NA PROBA DE DMT

Despois do seu ouro en trampolín, Melania volveu a subir ao podio cunha medalla de bronce na competición por equipos de DMT, formando nunha selección española que completaban Erica Sanz, Alejandra Braña e Aintzane Dapena.