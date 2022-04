Saídas difíciles para un Teucro coa auga ao pescozo e un Cisne metido na pelexa polo ascenso

Partido entre Teucro e Esplugues no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Xornada chave para as aspiracións dos dous equipos de balonmán da cidade, que deben afrontar ambos, enfrontamentos a domicilio contra rivais complicados.

O Teucro visita ao Cajasur e o Cisne, ao Barcelona B. Unha vitoria mantería a esperanza de ambos por conseguir uns obxectivos tan dispares como a permanencia, no caso dos azuis; ou o ascenso, para os brancos. Con todo unha derrota podería resultar fatal. Sobre todo para os de Irene Vilaboa, que poderían certificar a súa caída a Primeira Nacional. En cambio, os de Jabato verían como os seus perseguidores achegaríanse a un só punto.

Necesita un pleno de vitorias e moita sorte o Teucro para evitar o descenso. Marchan en última posición a dez puntos da permanencia e con só 14 puntos en xogo. Ademais, o conxunto cordobés, ao que visitan este sábado ás 19 horas, marca o inicio dos postos de perigo, polo que unha derrota unida a un triunfo do Zamora, que marca a zona de salvación, podería supoñer o cravo definitivo no cadaleito teucrista.

Moito máis desafogada está a situación no bando branco. A pesar de que os de Jabato non comezaron a segunda fase da mellor maneira posible, suman unha derrota, un empate e unha vitoria, manteñen a súa a segunda posición con tres puntos de vantaxe sobre os perseguidores Barcelona B e Puerto Sagunto. Ademais, esta xornada depara dous duelos directos entre galegos e cataláns e valencianos contra os manchegos do Guadalaxara, actuais líderes.

Trátase, por tanto, dunha xornada chave na que os dous favoritos, igualados a 15 puntos, poden dar un golpe de autoridade, poñer terra polo medio cos seus perseguidores e deixar o ascenso a Asobal practicamente encarrilado.

Non o poñerá fácil o filial blaugrana, fiel ao seu estilo de "ritmo altísimo e contraataques", advirte o segundo adestrador cisneísta, Quiños.