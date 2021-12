Traballo sen contacto na volta ao campo de adestramento do Pontevedra

Primeiro adestramento do Pontevedra CF despois das vacacións do Nadal do 2021 © Mónica Patxot

Estraño regreso do Pontevedra ao traballo. Despois de dez días de vacacións do Nadal, os xogadores volveron a poñerse ás ordes de Ángel Rodríguez nunha primeira sesión que lembraba aos primeiros meses da pandemia. "É un pouco raro porque nos fomos coa pandemia nun estado tranquilo e volvemos nun estado complicado. Cambiaron os protocolos, non podemos usar o vestiario, adestramento case sen contacto... Pero é o que toca", asume con resignación o capitán granate Álex González.

Con todo, recoñece o extremo que "ao principio custa un pouco máis porque facemos cousas que non son tan propias do fútbol. Custa un pouco adaptarse pero serve tamén para traballar. Dentro da nosa burbulla dentro de pouco poderemos adestrar con normalidade", confía o cántabro.

En termos similares pronúnciase tamén o segundo capitán do equipo, Víctor Vázquez. "Vimos coa roupa de casa e levámola, case como ao principio da pandemia. Espero que as cousas volverán á normalidade en breve", sinala Churre, quen acepta tamén con naturalidade esta nova situación.

A pesar do aumento da incidencia, cun positivo nas filas do Pontevedra, no vestiario están tranquilos e non cren que a escalada de casos poida chegar a paralizar a competición. "Tal e como están a enfocar agora as corentenas, que as queren reducir mesmo a cinco días, non creo que vaia a chegar ao momento de parar a liga, pero temos que centrarnos no partido. Logo se deciden calquera cousa, decidido está", apunta o capitán que prefire non descentrarse con asuntos extradeportivos.

O parón do Nadal foi tamén inusual. "No meu caso non tiven relacion con ninguén durante as vacacións", recoñece Churre argumentando que "as cousas se estaban poñendo cada vez máis complicadas e máis por temas familiares que persoais, tentas evitar quedar con xente, que a todos apetécenos, pero non era o correcto".

Aínda que reduciron ao máximo as interaccións sociais, do que non se libraron foi de cumprir os deberes para chegar en perfectas condicións ao primeiro adestramento. "Chegamos todos bastante ben, aínda que esteas de vacacións en casa non podes estar parado 10 días porque senón a volta sería máis dura", declarou o central marinense despois de superar o exame da báscula.

O plantel encara agora dez días de traballo para preparar o encontro do día 9 en Pasarón contra o Palencia. Con todo, aínda que aínda non llo aseguraron, o vestiario confía en tomarse un breve descanso os días 1 e 2 de xaneiro para regresar o luns coas pilas cargadas e plenamente concentrados para retomar a liga.

Tampouco os distrae a inminente apertura do mercado de fichaxes. "O vestiario está tranquilo, a dirección deportiva transmítenos tranquilidade porque está contenta con toda a xente e ninguén se expón a opción de marchar. O das chegadas xa se nos escapa", remata Álex González sen querer mollarse sobre a posible chegada de reforzos no mercado invernal.